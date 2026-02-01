01/02/2026

Թեհրանի իշխանությունները ապաստարանների համակարգ են պատրաստում` 2,5 մլն մարդու համար

Մերձավոր Արևելքում տիրող լարվածության ֆոնին Թեհրանի իշխանությունները ապաստարանների համակարգ են պատրաստում, որը նախատեսված է մոտ 2,5 մլն մարդու համար:

Այս մասին հայտնել է Իրանի մայրաքաղաքի ճգնաժամերի կառավարման կազմակերպության ղեկավար Ալի Նասիրին։

Նրա խոսքով՝ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ավելի քան 300 ստորգետնյա օբյեկտներում, այդ թվում` կայանատեղիներում և այլ ինժեներական կառույցներում, ինչպես նաև Թեհրանի մետրոյի 82 կայարաններում:
Բոլոր տեխնիկական ընթացակարգերի ավարտից և անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալուց հետո այդ օբյեկտները կներառվեն քաղաքացիական պաշտպանության համակարգում:

Նշենք, որ Թեհրանն ավելի քան 9 մլն բնակչություն ունի:

