Թիմն էլ է մերժում հակաեկեղեցական պայքարը

«Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ հայտնեց, որ այլեւս չի տեղեկացնելու, թե որ եկեղեցում է մասնակցելու պատարագի։ Ասաց, որ առաջիկա եւ հետագա բոլոր կիրակիներին կմասնակցի Սուրբ եւ անմահ պատարագի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կլինի աշխատանքային կամ այլ անհաղթահարելի պատճառ։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Եվ կոչ արեց չսպասել, որ իր հետ լինեն պատարագի` ինքնուրույն գնալ ու «հարամել» պատարագները` թույլ չտալ, որ կաթողիկոսի անունը հնչեցնեն:
Կան խոսակցություններ, որ Փաշինյանի այս որոշման պատճառն այն է, որ անգամ սեփական թիմում իր հակաեկեղեցական գործողությունները հավանության չեն արժանանում, հաշված ՔՊ-ական պատգամավորներ են մասնակցում ոչ կանոնական պատարագներին, որոնց ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը, եւ որպեսզի զերծ մնա ավելորդ շահարկումներից, եւ նրա երեսով չտան, որ իր ուսապարկերն անգամ իր հետ համաձայն չեն, որոշել է իբր առանց նախապես տեղեկացնելու այցելել պատարագների։
Ուշագրավ է, որ վերջին պատարագին, որին ներկա էր Փաշինյանը, Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում նրա կողքին հաշված թիմակիցներ կային, նախարարներից` Գեւորգ Պապոյանը, պատգամավորներից` Ալխաս Ղազարյանը, Բաբկեն Թունյանը եւ մասիսցի նորաթուխ պատգամավորուհի Էսթեր Այվազյանն ու մարզային իշխանիկները»:
