14/01/2026

Թիմն էլ է մերժում հակաեկեղեցական պայքարը

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

«Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ հայտնեց, որ այլեւս չի տեղեկացնելու, թե որ եկեղեցում է մասնակցելու պատարագի։ Ասաց, որ առաջիկա եւ հետագա բոլոր կիրակիներին կմասնակցի Սուրբ եւ անմահ պատարագի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կլինի աշխատանքային կամ այլ անհաղթահարելի պատճառ։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Եվ կոչ արեց չսպասել, որ իր հետ լինեն պատարագի` ինքնուրույն գնալ ու «հարամել» պատարագները` թույլ չտալ, որ կաթողիկոսի անունը հնչեցնեն:

Կան խոսակցություններ, որ Փաշինյանի այս որոշման պատճառն այն է, որ անգամ սեփական թիմում իր հակաեկեղեցական գործողությունները հավանության չեն արժանանում, հաշված ՔՊ-ական պատգամավորներ են մասնակցում ոչ կանոնական պատարագներին, որոնց ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը, եւ որպեսզի զերծ մնա ավելորդ շահարկումներից, եւ նրա երեսով չտան, որ իր ուսապարկերն անգամ իր հետ համաձայն չեն, որոշել է իբր առանց նախապես տեղեկացնելու այցելել պատարագների։

Ուշագրավ է, որ վերջին պատարագին, որին ներկա էր Փաշինյանը, Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում նրա կողքին հաշված թիմակիցներ կային, նախարարներից` Գեւորգ Պապոյանը, պատգամավորներից` Ալխաս Ղազարյանը, Բաբկեն Թունյանը եւ մասիսցի նորաթուխ պատգամավորուհի Էսթեր Այվազյանն ու մարզային իշխանիկները»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանն՝ իր կատարմամբ, երաժշտություն է ձայնագրել Հանրային ռադիոյում

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Ասողիկ աբեղա Կարապետյանին հրավիրել են ՀՀ քննչական կոմիտե՝ հարցաքննության

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Առուն դեռ չթռած ասել են հոպ». 32 մլն դրամ՝ դեռեւս չհաստատված ապահովագրության ծրագրի համար

14/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԹՐԻՓՓ-ի վերջնական նպատակն է ամրապնդել Հայաստանի և Ադրբեջանի բարգավաճումն ու անվտանգությունը․ հայտարարություն

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն՝ իր կատարմամբ, երաժշտություն է ձայնագրել Հանրային ռադիոյում

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր Ասողիկ աբեղա Կարապետյանին հրավիրել են ՀՀ քննչական կոմիտե՝ հարցաքննության

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Առուն դեռ չթռած ասել են հոպ». 32 մլն դրամ՝ դեռեւս չհաստատված ապահովագրության ծրագրի համար

14/01/2026 infomitk@gmail.com