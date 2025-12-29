Մեր հասարակությունում կա մի հատված, որը մտածում է, թե Փաշինյանը բերում է խաղաղություն թուրքերի հետ, իսկ մենք պայքար:
Եվ հոգնած լինելով պայքարից լուծում է փնտրում Փաշինյանի առաջարկած «գեղեցիկ», բայց անիրական նկարի մեջ:
Հարգելինե՜րս, բառացիորեն 5 օր առաջ Ադրբեջանը բացել է «Երևանի ադրբեջանական թատրոն»:
«Իրևանի», «ադրբեջանական» «թատրոն»… 3 բառ, որոնցից ոչ մեկը մյուսի հետ կապ չունի:
Նրանք Երևանում բնակեցվելու և երկիրը խառնելու ծրագիր ունեն, ինչը միայն կույրը չի տեսնում:
Փաշինյանի ադրբեջանցիների առաջին խումբն ընդունելու մասին հայտարարությունը, հավանաբար, կսկսվի այսպես.
«Մենք պետք է մեզ հարց տանք այդ մարդիկ այստեղ ապրե՞լ են, թե՞ ոչ։ Եթե ապրել են, ունե՞ն իրավունք, թե՞` ոչ։ Չէ՞ որ նրանք էլ ունեն միջազգային իրավունքներ: Խաղաղ ապրելու համար մենք պետք է սովորենք կողք կողքի և … »։
Թույլ առաջնորդը մոտեցնում է վտանգը մեր տներին: Ուժեղ առաջնորդը բերում է երաշխավորված խաղաղություն:
Բաց մի թողեք
Ցինիզմը հենց այսպիսինը պետք է լինի` Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձել է ՔՊ խնջույքին
Նիկոլ Փաշինյանը հոգեզավա՞կ է, թե ուրացող․ Լևոն Զուրաբյան
Երբ իշխանությունը սկսում է ինքն իրեն պարգևատրել, դա սովորաբար վկայում է հասարակության հետ կապի վերացման մասին