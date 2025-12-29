29/12/2025

Թույլ առաջնորդը մոտեցնում է վտանգը մեր տներին: Ուժեղ առաջնորդը բերում է երաշխավորված խաղաղություն

infomitk@gmail.com 29/12/2025 1 min read

Մեր հասարակությունում կա մի հատված, որը մտածում է, թե Փաշինյանը բերում է խաղաղություն թուրքերի հետ, իսկ մենք պայքար:

Եվ հոգնած լինելով պայքարից լուծում է փնտրում Փաշինյանի առաջարկած «գեղեցիկ»,  բայց անիրական նկարի մեջ:

Հարգելինե՜րս, բառացիորեն 5 օր առաջ Ադրբեջանը բացել է «Երևանի ադրբեջանական թատրոն»:

«Իրևանի», «ադրբեջանական» «թատրոն»… 3 բառ, որոնցից ոչ մեկը մյուսի հետ կապ չունի:

Նրանք Երևանում բնակեցվելու և երկիրը խառնելու ծրագիր ունեն, ինչը միայն կույրը չի տեսնում:
Փաշինյանի ադրբեջանցիների առաջին խումբն ընդունելու մասին հայտարարությունը, հավանաբար, կսկսվի այսպես.

«Մենք պետք է մեզ հարց տանք այդ մարդիկ այստեղ ապրե՞լ են, թե՞ ոչ։ Եթե ապրել են, ունե՞ն իրավունք, թե՞` ոչ։ Չէ՞ որ նրանք էլ ունեն միջազգային իրավունքներ: Խաղաղ ապրելու համար մենք պետք է սովորենք կողք կողքի և … »։

Թույլ առաջնորդը մոտեցնում է վտանգը մեր տներին: Ուժեղ առաջնորդը բերում է երաշխավորված խաղաղություն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցինիզմը հենց այսպիսինը պետք է լինի` Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձել է ՔՊ խնջույքին

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը հոգեզավա՞կ է, թե ուրացող․ Լևոն Զուրաբյան

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ իշխանությունը սկսում է ինքն իրեն պարգևատրել, դա սովորաբար վկայում է հասարակության հետ կապի վերացման մասին

29/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացահայտում․ Հյուսիսային Կորեայի եւ Իրանի միջեւ գործում են գաղտնի կապեր

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցեղասպանություն վերապրած ազգը չի կարող իրեն թույլ տալ որևէ ձևով կրկնել իր պատմական ոչնչացման մեխանիզմները

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ եղանակ է սպասվում հունվարին

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեր հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի. Քրիստինա Քվին

29/12/2025 infomitk@gmail.com