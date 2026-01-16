16/01/2026

Թուրքիա-Հայաստան սահմանին «Ալիջան» անցակետի կառուցման աշխատանքներն ավարտվում են․ ե՞րբ է կարող բացվել. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 16/01/2026 1 min read

Թուրքիայի և Հայաստանի սահմանին տեղակայված «Ալիջան» սահմանային անցակետի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 90 տոկոսով, հայտնել են թուրքական լրատվամիջոցները։

«Ալիջան» սահմանային անցակետում, Իգդիրի Քարաքոյունլու շրջանում և Հայաստանի Արմավիրի մարզի «Մարգարա» սահմանային անցակետում աշխատանքները շարունակվում են։

Blog Image

«Ալիջան»-ում կառուցվում են շենքեր մաքսատան եւ այլ ընթացակարգերի իրականացման համար։ Դրվել են գովազդային վահանակներ եւ հայտարարություններ, որոնք կոչ են անում Հայաստանից Թուրքիա մեկնողներին այցելել Իգդիր եւ նրա շրջակայքը։

Իգդիրի նահանգապետ Էրջան Թուրանը հայտնել է, թե նպատակն այն է, որպեսզի այս ամսվա վերջին սահմանային անցակետը բացվի։

Սահմանային անցակետը փակ է եղել 1952 թվականից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք Երևանում․ որպես անհայտ որոնվող տղամարդու մարմինը հայտնաբերվել է «Կասկադ»-ի կիսակառույց տարածքում

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աստղիկ» ԲԿ-ում նորածին է մահացել. նախաձեռնվել է քրեական վարույթ

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնասպան եղած զինծառայող Վահան Պետրոսյանը եղել է «Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբի սան. Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 17-ի աստղագուշակ․ Բարեբախտաբար, շուտով բոլոր տարաձայնությունները կմնան անցյալում

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիա-Հայաստան սահմանին «Ալիջան» անցակետի կառուցման աշխատանքներն ավարտվում են․ ե՞րբ է կարող բացվել. Լուսանկարներ

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում Սլովակիայի դեսպանատան պատվիրակությունը հյուրընկալվել է ԵՄ դիտորդական առաքելությունում. Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեսպան Քվինն ամփոփում է Հայաստանում պաշտոնավարման արդյունքները. Տեսանյութ

16/01/2026 infomitk@gmail.com