Թվերը կպարզաբանեմ վաղը․ վարչապետը վիճակագրություն է հրապարակել

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում վիճակագրություն է ներկայացրել և գրել․
«Հունվարի 27-ի դրությամբ․
Մինչև 50 հազար դրամ – 34 հազար 613 մարդ,
50–ից 100 հազար դրամ – 2268 մարդ,
100 հազարից 500 հազար դրամ – 5981 մարդ,
500 հազարից 1 միլիոն դրամ – 1063 մարդ,
1 միլիոնից 2 միլիոն դրամ – 682 մարդ,
2 միլիոնից 4 միլիոն դրամ – 140 մարդ,
4 միլիոն դրամ և ավել – 53 մարդ։
Այս թվերը կպարզաբանեմ վաղը։ Իսկ այսօր կարո՞ղ եք կռահել, թե ինչի՞ մասին է խոսքը»։
