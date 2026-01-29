29/01/2026

Թվերը կպարզաբանեմ վաղը․ վարչապետը վիճակագրություն է հրապարակել

infomitk@gmail.com 29/01/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում վիճակագրություն է ներկայացրել և գրել․

«Հունվարի 27-ի դրությամբ․

Մինչև 50 հազար դրամ – 34 հազար 613 մարդ,

50–ից 100 հազար դրամ – 2268 մարդ,

100 հազարից 500 հազար դրամ – 5981 մարդ,

500 հազարից 1 միլիոն դրամ – 1063 մարդ,

1 միլիոնից 2 միլիոն դրամ – 682 մարդ,

2 միլիոնից 4 միլիոն դրամ – 140 մարդ,

4 միլիոն դրամ և ավել – 53 մարդ։

Այս թվերը կպարզաբանեմ վաղը։ Իսկ այսօր կարո՞ղ եք կռահել, թե ինչի՞ մասին է խոսքը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայիսի 4-ը Հայաստանում կլինի ոչ աշխատանքային. Կառավարությունը սահմանել է՝ փոխարենը որ օրը կլինի աշխատանքային

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն այցելել է «Զինվորի տուն» վերականգնողական կենտրոն․ Լուսանկար

29/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ անդամ 27 երկրները հավանություն են տվել Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրոյի աջակցության տրամադրմանը

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան պետք է լինի Ուկրաինայի կարգավորման բանակցային գործընթացի անբաժանելի մասը․ Ֆրանսիայի նախագահ. Լուսանկար

29/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անհետ կորած 21 զինծառայողի ընտանիք ևս 3 ամիս կստանա 300-հազարական դրամի աջակցությունը

29/01/2026 infomitk@gmail.com