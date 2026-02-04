Թրամփը բուռն վեճի մեջ է մտել CNN-ի լրագրողի հետ՝ Պուտինի «խեղկատակը յոլա չի գնում» ԶԼՄ-ների հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բուռն վեճի մեջ է մտել CNN-ի լրագրողի հետ՝ հրապարակավ մեղադրելով նրան ոչ պրոֆեսիոնալիզմի և կողմնակալության մեջ։
Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Թրամփը լրագրողին անվանել է «ամենավատ լրագրողը»՝ CNN-ի վարկանիշի անկումը պայմանավորելով նման աշխատակիցների աշխատանքով։
Ամերիկացի առաջնորդն ասել է, որ լրագրողին ճանաչում է մոտ տասը տարի և երբեք չի տեսել նրան ժպտալիս։
«Դուք «ամենավատ լրագրողն» եք։ CNN-ը վարկանիշ չունի ձեզ նման մարդկանց պատճառով։
Ես ձեզ ճանաչում եմ 10 տարի, և կարծում եմ՝ երբեք չեմ տեսել ձեզ ժպտալիս։ Ինչո՞ւ չեք ժպտում։ Որովհետև դուք ճշմարտությունը չեք ասում։
Դուք շատ անազնիվ կազմակերպություն եք, և նրանք պետք է ամաչեն ձեզանից», – նշել է Թրամփը։
