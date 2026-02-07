Թրամփը` ԵՄ համաձայնագրից հետո, չեղարկում է հնդկական ապրանքների վրա 25% մաքսատուրքը

Փետրվարի 7-ից Միացյալ Նահանգները կվերացնի Ռուսաստանից նավթի գնման համար հնդկական ապրանքների վրա սահմանված 25% մաքսատուրքը: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է համապատասխան օրենքը:
Օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի փետրվարի 7-ին, ժամը 12:01-ին (Երևանի ժամանակով 21:00):
«Իմ կարծիքով, այս փոփոխությունը անհրաժեշտ և նպատակահարմար է ազգային արտակարգ իրավիճակը լուծելու համար», – նշել է Թրամփը՝ հավելելով, որ Հնդկաստանը «պարտավորվել է դադարեցնել Ռուսաստանի Դաշնությունից նավթի ուղղակի կամ անուղղակի ներմուծումը»։
Ըստ ԱՄՆ նախագահի՝ Հնդկաստանը հայտարարել է, որ էներգետիկ արտադրանք կգնի Միացյալ Նահանգներից, և որ վերջերս պայմանագիր է կնքել հաջորդ տասը տարիների ընթացքում պաշտպանական համագործակցություն ընդլայնելու մասին:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին զենքի վաճառքը կարող է վտանգել Թրամփի ապրիլյան այցը Պեկին
ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ավարտեն պատերազմը մինչև ամառ․ Զելենսկին այլ մանրամասներ է հայտնել
ԱՄՆ Կոնգրեսը կծանոթանա Էպշտեյնի գործով փաստաթղթերի չխմբագրված տարբերակին. Լուսանկար