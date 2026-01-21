Թրամփը զգուշացրել է՝ կարող է «պայթեցնել Իրանը», եթե իր դեմ մահափորձ կատարվի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է Իրանին, որ իր երկիրը ուժով կպատասխանի ու հզոր հարվածներ կհասցնի Իրանին, եթե Թեհրանն իրականություն դարձնի իր դեմ ենթադրյալ մահափորձի սպառնալիքները։
«Նրանք դա չեն անի, բայց ես ծանուցում եմ թողել։ Ես շատ հստակ հրահանգներ ունեմ՝ ինչ էլ որ պատահի, մենք կպայթեցնենք ամբողջ երկիրը»,- ասել է նա News Nation-ի հետ հարցազրույցում՝ պատասխանելով Իրանի ղեկավարության կողմից շարունակվող սպառնալիքների մասին հարցին։
Դեկտեմբերի վերջին Իրանում համազգային բողոքի ցույցեր են մոլեգնել՝ պայմանավորված իրանական ռիալի կտրուկ արժեզրկմամբ, սրընթաց գնաճով և սննդամթերքի բարձր գներով:
Ցույցերը Թեհրանից տարածվել են մի շարք քաղաքներ։
ԱՄՆ-ում գործող Մարդու իրավունքների պաշտպանների լրատվական գործակալության (HRANA) վերջին տվյալներով՝ անկարգությունների ընթացքում զոհվել է առնվազն 4029 մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 5800-ը, ձերբակալվել 26 հազարից ավելի մարդ։
