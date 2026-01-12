12/01/2026

Թրամփը զուշացնում է Թեհրանին․ Անդառնալի հարված կհասցնենք

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը լուրջ հետևանքների կբախվի, եթե հարձակվի Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան թիրախների վրա։

Այս մասին ամերիկացի առաջնորդն ասել է լրագրողներին, փոխանցում են ամերիկյան ԶԼՄ-ները։

«Եթե նրանք դա անեն, մենք նրանց կհասցնենք այնպիսի հարված, որը նրանք երբեք չեն զգացել, և նրանք կբախվեն շատ հզոր ուժի։ Ես շատ ուժեղ տարբերակներ ունեմ»։

Ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը հայտարարել էր Իրանում անկարգություններին ներգրավվածներին «օգնության հասնելու»՝ Միացյալ Նահանգների պատրաստակամության մասին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլամական Հանրապետության դրոշի փոխարեն մինչհեղափոխության դրոշներ՝ Եվրոպայում Իրանի դեսպանատների մոտ. Լուսանկար

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանի ցույցերի ժամանակ մահացածների մարմինների կադրերը՝ արված դիահերձարանների մոտ, հայտնվել են համացանցում

12/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 13-ի աստղագուշակ․ Միևնույն ժամանակ չի կարելի բացառել անձնական կյանքում աննշան անախորժությունները

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս երգչուհի Լարիսա Դոլինային դատարանի որոշմամբ կվտարեն տանից. Լուսանկար

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դատապարտվել է հինգ տարվա ազատազրկման

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի ավագանու անդամի ղեկավարած ընկերությունը 966 մլն դրամի պայմանագրեր է կնքել համայնքի հետ

12/01/2026 infomitk@gmail.com