Թրամփը զուշացնում է Թեհրանին․ Անդառնալի հարված կհասցնենք

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը լուրջ հետևանքների կբախվի, եթե հարձակվի Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան թիրախների վրա։
Այս մասին ամերիկացի առաջնորդն ասել է լրագրողներին, փոխանցում են ամերիկյան ԶԼՄ-ները։
«Եթե նրանք դա անեն, մենք նրանց կհասցնենք այնպիսի հարված, որը նրանք երբեք չեն զգացել, և նրանք կբախվեն շատ հզոր ուժի։ Ես շատ ուժեղ տարբերակներ ունեմ»։
Ավելի վաղ ամերիկացի առաջնորդը հայտարարել էր Իրանում անկարգություններին ներգրավվածներին «օգնության հասնելու»՝ Միացյալ Նահանգների պատրաստակամության մասին։
