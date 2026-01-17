Թրամփը խոսել է «Խաղաղության խորհրդի» ձեւավորման մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Գազայի հետպատերազմական կառավարումն իրականացնելու համար ստեղծվող «Խաղաղության խորհրդի» ձեւավորման մասին։
«Հպարտությամբ տեղեկացնում եմ ձեզ, որ «Խաղաղության խորհուրդը» ձեւավորվել է»,- սոցկայքի իր էջում գրել է ԱՄՆ նախագահը։
Նաեւ նշել է, որ շուտով կհայտարարվի խորհրդի կազմը։ Սպիտակ տան ղեկավարը ասել է, որ աջակցում է պաղեստինական տեխնոկրատ անցումային վարչակարգին, որը զբաղվելու է Գազայի սեկտորի կառավարման հարցերով։
Նա հաստատել է, որ թեւակոխում են Գազայի սեկտորում իրավիճակի կարգավորման երկրորդ փուլ։ Թրամփն ընդգծել է, որ Եգիպտոսի, Թուրքիայի եւ Քաթարի աջակցությամբ /իսկ խորհրդի նախագահությունը բնականաբար պատկանում է Միացյալ Նահանգներին/ հնարավոր կլինի հասնել ՀԱՄԱՍ-ի լիակատար ապառազմականացման համաձայնագրի կնքմանը, որը կներառի նաեւ բոլոր թունելների վերացումը։
Թրամփն հիշեցրել է, որ ՀԱՄԱՍ-ը պետք է կատարի իր հանձնառություններն անհապաղ կերպով, այդ թվում նաեւ՝ վերադարձնի իսրայելացի վերջին պատանդի դիակը։ ԱՄՆ նախագահը չի մոռացել նկատել, որ ՀԱՄԱՍ-ը կարող է իր հանձառությունները կատարել «եւ լավով եւ վատով»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան մտադիր է ռազմական բյուջեն հասցնել մինչեւ 64 միլիարդ եվրոյի
Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին
Եվրոպական 6 երկիր զորք կտեղակայի Գրենլանդիայում՝ ի պաշտպանություն կղզու