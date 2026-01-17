17/01/2026

Թրամփը խոսել է «Խաղաղության խորհրդի» ձեւավորման մասին

infomitk@gmail.com 17/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Գազայի հետպատերազմական կառավարումն իրականացնելու համար ստեղծվող «Խաղաղության խորհրդի» ձեւավորման մասին։

«Հպարտությամբ տեղեկացնում եմ ձեզ, որ «Խաղաղության խորհուրդը» ձեւավորվել է»,- սոցկայքի իր էջում գրել է ԱՄՆ նախագահը։

Նաեւ նշել է, որ շուտով կհայտարարվի խորհրդի կազմը։ Սպիտակ տան ղեկավարը ասել է, որ աջակցում է պաղեստինական տեխնոկրատ անցումային վարչակարգին, որը զբաղվելու է Գազայի սեկտորի կառավարման հարցերով։

Նա հաստատել է, որ թեւակոխում են Գազայի սեկտորում իրավիճակի կարգավորման երկրորդ փուլ։ Թրամփն ընդգծել է, որ Եգիպտոսի, Թուրքիայի եւ Քաթարի աջակցությամբ /իսկ խորհրդի նախագահությունը բնականաբար պատկանում է Միացյալ Նահանգներին/ հնարավոր կլինի հասնել ՀԱՄԱՍ-ի լիակատար ապառազմականացման համաձայնագրի կնքմանը, որը կներառի նաեւ բոլոր թունելների վերացումը։

Թրամփն հիշեցրել է, որ ՀԱՄԱՍ-ը պետք է կատարի իր հանձնառություններն անհապաղ կերպով, այդ թվում նաեւ՝ վերադարձնի իսրայելացի վերջին պատանդի դիակը։ ԱՄՆ նախագահը չի մոռացել նկատել, որ ՀԱՄԱՍ-ը կարող է իր հանձառությունները կատարել «եւ լավով եւ վատով»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան մտադիր է ռազմական բյուջեն հասցնել մինչեւ 64 միլիարդ եվրոյի

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական 6 երկիր զորք կտեղակայի Գրենլանդիայում՝ ի պաշտպանություն կղզու

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատրաստվեք ԵՄ-ում այս տարվա ամենահետևանքային ընտրություններին. Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս են իրականում որոշվում ԵՄ պաշտոնյաների աշխատավարձերը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիտվան 6 անձի մեղադրում է ահաբեկչության մեջ՝ Ուկրաինայի ռազմական մատակարարումների վրա անհաջող հրկիզման համար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի նախագահը զգուշացնում է ռուսական իմպերիալիզմի մասին

17/01/2026 infomitk@gmail.com