27/01/2026

Թրամփը նոր կրիպտոարժույթ է թողարկում DJT բաժնետերերի համար

27/01/2026

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Trump Media and Technology Group Corp.» ընկերությունը հայտարարել է նոր թվային թոքենի թողարկման մասին։

Թողարկմանը մասնակցելու իրավունքը կգրանցվի 2026 թվականի փետրվարի 2-ին։

Թոքենը ստանալու իրավունք կունենան այն բաժնետերերը, որոնք ունեն DJT բաժնետոմսերի առնվազն մեկ ամբողջական բաժնետոմս։

Նոր թոքենը հիմնված կլինի Crypto.com կրիպտո բորսայի Cronos բլոկչեյնի վրա՝ ապահովելով գործարքների բարձր արագություն և մասշտաբայնություն։

Թոքենը ստանալու իրավունք կունենան և՛ գրանցված բաժնետերերը, և՛ վերջնական շահառուները։

