Թրամփը նոր կրիպտոարժույթ է թողարկում DJT բաժնետերերի համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Trump Media and Technology Group Corp.» ընկերությունը հայտարարել է նոր թվային թոքենի թողարկման մասին։
Թողարկմանը մասնակցելու իրավունքը կգրանցվի 2026 թվականի փետրվարի 2-ին։
Թոքենը ստանալու իրավունք կունենան այն բաժնետերերը, որոնք ունեն DJT բաժնետոմսերի առնվազն մեկ ամբողջական բաժնետոմս։
Նոր թոքենը հիմնված կլինի Crypto.com կրիպտո բորսայի Cronos բլոկչեյնի վրա՝ ապահովելով գործարքների բարձր արագություն և մասշտաբայնություն։
Թոքենը ստանալու իրավունք կունենան և՛ գրանցված բաժնետերերը, և՛ վերջնական շահառուները։
