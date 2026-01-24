Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ալիեւին և Փաշինյանին, ԱՄՆ փոխնախագահը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Իլհամ Ալիեւին և Նիկոլ Փաշինյանին անցյալ տարվա օգոստոսին ստորագրված «խաղաղության համաձայնագիրը» հարգելու համար։
Թրամփը հակամարտությունը որակել «դաժան պատերազմ» և այն 8 պատերազմներից մեկը, որոնք, ինչպես նա պնդում է, դադարեցրել է։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում այժմ խաղաղությունն ու բարգավաճումն ապահովված են։
Նա հայտարարել է, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը փետրվարին կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան։ Այցի նպատակն է մշակել խաղաղության նախաձեռնություններ և խթանել «Թրամփի ուղի» նախագծի առաջխաղացումը։
ԱՄՆ նախագահը մտադրություն է հայտնել ամրապնդելու Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, կնքելու խաղաղ միջուկային համագործակցության համաձայնագիր Հայաստանի հետ և հասնելու ամերիկյան կիսահաղորդչային արտադրողների համարհամաձայնությունների։ Նա նաև նշել է ԱՄՆ-ում արտադրված պաշտպանական սարքավորումներ, այդ թվում՝ զրահաբաճկոններ և նավակներ, Ադրբեջանին վաճառելու ծրագրերի մասին։
