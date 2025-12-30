Թրամփը սպառնացել է Իրանին ավելի շատ հարվածներ հասցնել, եթե երկիրը վերսկսի իր միջուկային ծրագիրը

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը լուրջ հետևանքների կբախվի, եթե շարունակի հրթիռներ և միջուկային ծրագիր մշակել։
«Իրանը կարող է անպատշաճ կերպով վարվել։ Դա դեռևս հաստատված չէ, բայց եթե հաստատվի, նրանք գիտեն հետևանքների մասին», – ասել է Թրամփը՝ հավելելով, որ արդյունքը կլինի «ավելի լուրջ, քան նախորդ անգամ»։
Նա նկատի է ունեցել հունիսի 22-ի գիշերը՝ Իրանի և Իսրայելի միջև 12-օրյա պատերազմի գագաթնակետին, ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի երեք միջուկային օբյեկտների (Ֆորդո, Նաթանզ և Սպահան) վրա հասցված հարվածները։ Թրամփը պնդել է, որ ուրանի հարստացման օբյեկտները լիովին ոչնչացվել են, մինչդեռ Թեհրանը լուրջ վնաս չի գնահատում:
«Ես կարդացել եմ, որ նրանք կուտակում են իրենց զենքը և այլ ռեսուրսները։ Եթե դա այդպես է, ապա նրանք չեն օգտագործում նույն օբյեկտները, որոնք մենք ոչնչացրեցինք, այլ, հնարավոր է, ուրիշներ», – հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Նա հույս է հայտնել, որ Իրանը չի աշխատում իր միջուկային ծրագիրը վերսկսելու ուղղությամբ, քանի որ Միացյալ Նահանգները «չի ցանկանում վառելիք վատնել B-2-ների վրա»։ Սա վերաբերում է հունիսյան հարվածի ժամանակ օգտագործված ամերիկյան ռմբակոծիչներին:
«Դա 37-ժամյա երկկողմանի թռիչք է։ Ես չեմ ուզում շատ վառելիք վատնել»,- ասել է Թրամփը և հավելել, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է Թեհրանի հետ երկխոսության։
Դեկտեմբերի 22-ին Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ մեկ ամսվա ընթացքում անցկացրել են իրենց երկրորդ հրթիռային վարժանքները։ Այնուհետև Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը չի ձգտում Իրանի հետ բախման, բայց տեղյակ է նրա գործունեության մասին և խոստացավել է բարձրացնել այդ հարցը Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ։
NBC-ի աղբյուրների համաձայն՝ Իրանի բալիստիկ հրթիռների արտադրությունը կարող է աճել մինչև ամսական 3000։
Թեհրանը պնդում է խաղաղ միջուկային էներգիայի իր իրավունքի, զանգվածային ոչնչացման զենք ունենալու ցանկության բացակայության և ապագայում դա երաշխավորելու իր պատրաստակամության մասին։ Արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին իր հերթին խոստացել է, որ ուրանի հարստացումը և հրթիռային ծրագրի զարգացումը կշարունակվեն։
