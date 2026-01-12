Թրամփը սպառնում է Կուբային․ «Նրանք հենց հիմա պետ է համաձայնության գան, քանի դեռ շատ ուշ չէ»

Թրամփը առաջարկում է, որ Կուբան արագ համաձայնության գա Վաշինգտոնի հետ, քանի որ նա հայտարարեց, որ կարիբյան այս երկիրը այլևս նավթ կամ գումար չի ստանա Վենեսուելայից, որին ֆինանսապես հույսը դրել էր տարիներ շարունակ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկում է, որ Կուբան նավթի համաձայնության գա Վաշինգտոնի հետ, քանի որ նա զգուշացրեց, որ կարիբյան այս երկիրը այլևս նավթ կամ գումար չի ստանա Վենեսուելայից՝ Հավանայի տասնամյակների մատակարարից և մտերիմ գործընկերից։
Թրամփը իր «Truth Social» սոցիալական մեդիա հարթակում գրառման մեջ մեղադրել է կղզու ազգին Վենեսուելային «անվտանգության ծառայություններ» մատուցելու մեջ՝ մեծ քանակությամբ նավթի և գումարի դիմաց, որոնցով նրանք «ապրում են»։
Սակայն անցյալ շաբաթ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ԱՄՆ ռազմական ապշեցուցիչ միջամտությունից հետո, որը տապալեց երկարամյա նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին և ապահովեց նրա գերեվարումն ու Նյու Յորք տեղափոխումը, ԱՄՆ նախագահն ասում է, որ կղզին պետք է որոշ որոշումներ կայացնի, հակառակ դեպքում կբախվի հետևանքների։
«Կուբան տարիներ շարունակ ապրել է Վենեսուելայից ստացված մեծ քանակությամբ ՆԱՎԹԻ և ԳՈՒՄԱՐԻ շնորհիվ։ Դրա դիմաց Կուբան «անվտանգության ծառայություններ» է մատուցել վերջին երկու վենեսուելացի բռնապետերին, ԲԱՅՑ ԱՅԼԵՎՍ ՈՉ», – գրել է Դոնալդ Թրամփը։
«ԿՈՒԲԱ ԱՅԼԵՎՍ ՆԱՎԹ ԵՎ ՓՈՂ ՉԻ ԳՆԱ՝ ԶՐՈՅԱԿԱՆ։ Ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս նրանց գործարք կնքել, ՄԻՆՉԵՎ ՈՒՇ ՉԼԻՆԻ», – շարունակեց նա։
Մեղադրանքը Հավանայի կողմից բուռն արձագանք առաջացրեց, որը հերքեց իր մեղքը և քննադատեց Վաշինգտոնին։
Երկրի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգեսը, ի պատասխան Թրամփի մեղադրանքի, ասաց, որ Կուբան երբեք ֆինանսական փոխհատուցում չի ստացել որևէ «անվտանգության ծառայությունների» համար՝ պնդելով, որ Հավանան իրավունք ունի գործարք կնքել ցանկացած պետության հետ։
«Կուբան ո՛չ ստացել է, ո՛չ էլ երբևէ ստացել է դրամական կամ նյութական փոխհատուցում որևէ երկրին մատուցած անվտանգության ծառայությունների համար», – գրել է Ռոդրիգեսը X-ում գրառման մեջ։ «Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, մենք չունենք կառավարություն, որը հակված է շահադիտական, շանտաժային կամ ռազմական հարկադրանքի այլ պետությունների նկատմամբ»։
Կուբայի բարձրաստիճան դիվանագետը նաև պնդեց, որ իր երկիրը ճնշման կամ սպառնալիքի տակ չի հարկադրվի առևտրային կապեր հաստատել։ Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Թրամփը վերջերս հայտարարեց, որ «բաց է» Վենեսուելայում իր գործողությունը Կուբա, Կոլումբիա կամ նույնիսկ անմիջական հարևաններ՝ Մեքսիկա ընդլայնելու համար։
«Ինչպես ցանկացած երկիր, Կուբան նույնպես ունի բացարձակ իրավունք վառելիք ներմուծել այն շուկաներից, որոնք պատրաստ են այն արտահանել և որոնք իրենց իրավունքն են իրականացնում զարգացնելու իրենց առևտրային հարաբերությունները՝ առանց ԱՄՆ-ի միակողմանի հարկադրական միջոցառումներին միջամտելու կամ ենթարկվելու», – շարունակեց նա։
Ռոդրիջեսը հավելեց, որ միջազգային իրավունքը Կուբայի կողմն է և քննադատեց ԱՄՆ-ին այն բանի համար, ինչը նա անվանեց «հանցավոր» և «գերիշխող» վարքագիծ։
«Իրավունքն ու արդարադատությունը Կուբայի կողմն են։ ԱՄՆ-ն իրեն պահում է որպես հանցավոր և անվերահսկելի գերիշխան, որը սպառնում է խաղաղությանը և անվտանգությանը ոչ միայն Կուբայում և այս կիսագնդում, այլև ամբողջ աշխարհում»։
Վերջին օրերին Թրամփը ուժեղացրել է Կուբայում հնարավոր ռազմական միջամտության սպառնալիքները՝ Վենեսուելայում գործողությունից հետո Վաշինգտոնի և Հավանայի միջև շարունակական վեճերից հետո։
Կիրակի օրը ԱՄՆ նախագահը հրապարակեց X օգտատիրոջ գրառման սքրինշոթ, որտեղ գրված էր. «Մարկո Ռուբիոն կլինի Կուբայի նախագահը», որին Թրամփը մակագրել էր. «Ինձ համար լավ է հնչում»։
