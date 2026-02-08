Թրամփը փոխել է ԱՄՆ-ում զենքի վաճառքի կանոնները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է գործադիր հրամանագիր, որը կփոխի Վաշինգտոնի մոտեցումը այլ երկրներին զենք վաճառելու հարցում: Առաջնահերթությունը այժմ կորոշվի այլ կանոններով։
Այս մասին հայտնել Reuters-ը:
Այսուհետ ամերիկյան զենք գնելու առաջնահերթությունը կտրվի այն երկրներին, որոնք ունեն բարձր պաշտպանական ծախսեր և ռազմավարական նշանակություն իրենց տարածաշրջաններում։
Reuters-ը նշում է, որ Թրամփի գործադիր հրամանագիրը, որը սահմանում է «Ամերիկայի համար զենքի փոխանցումների առաջնահերթության ռազմավարությունը», նշանակալի փոփոխություն է մտցնում ԱՄՆ զենքի վաճառքի քաղաքականության մեջ։
«Այն հրահանգում է դաշնային գործակալություններին առաջնահերթություն տալ արտաքին ռազմական վաճառքներին այն գործընկերների, որոնք մեծ ներդրումներ են կատարել իրենց ինքնապաշտպանության կարողությունների մեջ և զբաղեցնում են կարևոր պաշտոններ կամ գտնվում են հիմնական աշխարհագրական շրջաններում», – գրում է գործակալությունը։
Այս քայլը նպատակ ունի արագացնել ամերիկյան զենքի մատակարարումը դաշնակիցներին և օգտագործել արտաքին գնումները ներքին արտադրական հզորությունները ընդլայնելու համար։
«Ապագա զենքի վաճառքը առաջնահերթություն կտա ամերիկյան շահերին՝ օգտագործելով արտաքին գնումներն ու կապիտալը՝ ամերիկյան արտադրությունն ու կարողությունները բարելավելու համար», – ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին զենքի վաճառքը կարող է վտանգել Թրամփի ապրիլյան այցը Պեկին
Թրամփը` ԵՄ համաձայնագրից հետո, չեղարկում է հնդկական ապրանքների վրա 25% մաքսատուրքը
ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ավարտեն պատերազմը մինչև ամառ․ Զելենսկին այլ մանրամասներ է հայտնել