08/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Թրամփը փոխել է ԱՄՆ-ում զենքի վաճառքի կանոնները

infomitk@gmail.com 08/02/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է գործադիր հրամանագիր, որը կփոխի Վաշինգտոնի մոտեցումը այլ երկրներին զենք վաճառելու հարցում: Առաջնահերթությունը այժմ կորոշվի այլ կանոններով։

Այս մասին հայտնել Reuters-ը:

Այսուհետ ամերիկյան զենք գնելու առաջնահերթությունը կտրվի այն երկրներին, որոնք ունեն բարձր պաշտպանական ծախսեր և ռազմավարական նշանակություն իրենց տարածաշրջաններում։

Reuters-ը նշում է, որ Թրամփի գործադիր հրամանագիրը, որը սահմանում է «Ամերիկայի համար զենքի փոխանցումների առաջնահերթության ռազմավարությունը», նշանակալի փոփոխություն է մտցնում ԱՄՆ զենքի վաճառքի քաղաքականության մեջ։

«Այն հրահանգում է դաշնային գործակալություններին առաջնահերթություն տալ արտաքին ռազմական վաճառքներին այն գործընկերների, որոնք մեծ ներդրումներ են կատարել իրենց ինքնապաշտպանության կարողությունների մեջ և զբաղեցնում են կարևոր պաշտոններ կամ գտնվում են հիմնական աշխարհագրական շրջաններում», – գրում է գործակալությունը։

Այս քայլը նպատակ ունի արագացնել ամերիկյան զենքի մատակարարումը դաշնակիցներին և օգտագործել արտաքին գնումները ներքին արտադրական հզորությունները ընդլայնելու համար։

«Ապագա զենքի վաճառքը առաջնահերթություն կտա ամերիկյան շահերին՝ օգտագործելով արտաքին գնումներն ու կապիտալը՝ ամերիկյան արտադրությունն ու կարողությունները բարելավելու համար», – ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։

