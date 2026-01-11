11/01/2026

Թրամփին ներկայացվել են Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու մի քանի տարբերակներ

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացվել են Իրանին նոր հարվածներ հասցնելու մի քանի տարբերակներ։

Այս մասին հայտնում է The New York Times պարբերականը։

Համաձայն հրապարակման, ԱՄՆ ղեկավարին ներկայացված տարբերակների մեջ կան նաեւ թիրախներ, որոնք հանդիսանում են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Թրամփը դիտարկում է Իրանի դեմ նոր հարվածներ հասցնելու տարբերակները, սակայն դեռեւս վերջնական որոշում չի կայացրել։

The New York Times-ը նաեւ գրում է, որ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նախօրեին հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ, որի ընթացքում բացի Սիրիայում եւ Գազայում տիրող իրավիճակից, քննարկվել է նաեւ Իրանում տիրող իրադրությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

․․․ իրանցի կանանց և տղամարդկանց ձայներ են, որոնք պահանջում են ազատություն․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միացյալ Նահանգները աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին․ Ռուբիո

10/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում ցուցարարներին հնարավոր է մահապատժի ենթարկեն

10/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան կարող է գործել՝ քաղբանտարկյալներին, ովքեր դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր եկամտաբեր տարի. Հինգ եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք փայլում են հունվարին

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփի հարձակումը դանդաղելու նշաններ չի ցույց տալիս

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է նախատեսվում Եվրոպայի թվային քաղաքականության օրակարգում 2026 թվականին

11/01/2026 infomitk@gmail.com