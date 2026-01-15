15/01/2026

Թրամփի ախորժակը Գրենլանդիան ուտելիս բացվում է, հիմա էլ Իսլանդիան է ուզում 52-րդ նահանգ դարձնել

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Իսլանդիան կդառնա ԱՄՆ 52-րդ նահանգը։

Իսլանդիայում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Բիլ Լոնգը, ըստ լուրերի, այս մասին կատակել է Կոնգրեսի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։

«Ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Բիլլի Լոնգը, որը Թրամփի կողմից Իսլանդիայում դեսպանի թեկնածու է առաջադրվել, կատակել է Կոնգրեսի անդամների հետ այն մասին, որ Իսլանդիան կդառնա 52-րդ նահանգը, իսկ ինքը՝ նրա նահանգապետը», – հաղորդում է Politico-ն։

Ավելի վաղ Թրամփը բազմիցս հայտարարել էր, որ Կանադան կդառնա ԱՄՆ-ի հերթական նահանգը, ինչը մեծ լարվածություն է առաջացրել երկու երկրների միջև։

