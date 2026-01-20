Թրամփի Գրենլանդիայի սպառնալիքը Բրյուսելին մղում է դեպի իր տնտեսական «5-րդ հոդվածի» կիրառման

ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը լուսանկարվել է Բրյուսելում՝ Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Վիվիան Մոտցֆելդտի և պաշտպանության նախարար Տրոլս Լունդ Պոուլսենի հետ։
Քանի որ Վաշինգտոնը բացահայտորեն կապում է սակագները Գրենլանդիայի վերաբերյալ աշխարհաքաղաքական պահանջների հետ, ԵՄ մայրաքաղաքները քննարկում են երբեք չօգտագործված մեխանիզմ, որը թույլ կտա նրանց հակահարված տալ՝ ոչ թե որպես առանձին պետություններ, այլ որպես 450 միլիոն սպառողների միասնական շուկա։
Վաշինգտոնի կողմից Գրենլանդիայի վերաբերյալ ավելի ու ավելի թշնամական խոսակցությունները ստիպել են որոշ ԵՄ մայրաքաղաքներին մտածել իր համեմատաբար նոր, երբեք չօգտագործված տնտեսական «սպանող» ուժի կիրառման մասին։
Դեռևս չփորձարկված Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը օրենք է, որը ուժի մեջ է մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջին և ԵՄ-ին տալիս է կոլեկտիվ արձագանքի մեխանիզմ, երբ դաշինքի անդամը ճնշման է ենթարկվում «որոշակի ընտրություն կատարելու՝ կիրառելով կամ սպառնալով կիրառել առևտրին կամ ներդրումներին ազդող միջոցներ»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ակնհայտորեն զարմացած, որ եվրոպական հիմնական տերությունները անմիջապես չհամաձայնվեցին Գրենլանդիան «գնելու» կամ դրա նկատմամբ որևէ վերահսկողություն ձեռք բերելու նրա նորացված ջանքերին, պատասխանեց՝ սպառնալով փետրվարի 1-ից Դանիայից, Նորվեգիայից, Շվեդիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Նիդեռլանդներից, Ֆինլանդիայից և Մեծ Բրիտանիայից ներմուծվող ապրանքների վրա լրացուցիչ 10% մաքսատուրք սահմանել։
Եթե նրանք շարունակեն դիմադրել, հունիսի 1-ին մաքսատուրքը կբարձրանա մինչև 25%։
Այս նոր մաքսատուրքերը կհավելվեն ԵՄ-ի գործող 15% մաքսատուրքին, որը 2025 թվականի ամռանը Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից 50% սպառնալիքից հետո մանրակրկիտ բանակցվել էր այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Թրամփին հետապնդել էր Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում գտնվող իր գոլֆի դաշտ՝ համաձայնագիր ստորագրելու համար։
Վերջին սպառնալիքին ի պատասխան՝ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարները, որոնք դաշինքի ամենամեծ տնտեսությունների դարպասապահներն են, հրապարակավ հայտարարել են, որ թույլ չեն տա, որ տնտեսական շանտաժն օգտագործվի՝ իրենց ստիպելու կատարել ԱՄՆ պահանջները։
Ի տարբերություն Թրամփի նախորդ սակագնային սպառնալիքների, որոնք ձևացվում էին որպես առևտրային դեֆիցիտի վեճեր, սրանք ունեն ուղղակի քաղաքական կապ կամ այն, ինչ Հակահարվածային գործիքը սահմանում է որպես տնտեսական ճնշում՝ աշխարհաքաղաքական արդյունք պարտադրելու համար՝ կազմելով անտեղի միջամտություն «Եվրոպական Միության և նրա անդամ պետությունների օրինական ինքնիշխան ընտրություններին»։
Գրենլանդիայի նկատմամբ հարկադրանքը կարող է գործել որպես հարկադրանք՝ ուղղված ԵՄ անդամ պետության երաշխավորված անկախ ընտրություններին, ինչը հենց այն սցենարն է, որի համար գրված է գործիքը։
Փաստորեն, մեխանիզմը մշակվել է այնպես, որ ԵՄ-ն կարողանա օգտագործել իր տնտեսական հզորության ողջ ծանրությունից խզման սպառնալիքը՝ իր անդամներից մեկին կամ մի քանիսին պաշտպանելու համար։
Եթե դուք տնտեսապես սեղմում եք մեկ կապիտալ՝ քաղաքական որոշում պարտադրելու համար, դուք պարզապես կռիվ չեք սկսում այդ երկրի հետ, դուք կռիվ եք սկսում ամբողջ միասնական շուկայի հետ։
Եթե սա ծանոթ է հնչում, ապա դա պայմանավորված է նրանով, որ այն տարօրինակ կերպով նման է ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի պարտավորությանը, որտեղ մեկի վրա հարձակումը բոլորի վրա հարձակում է, բացառությամբ այն բանի, որ ռազմական պատասխանների փոխարեն պատասխանը տնտեսական պատերազմի կամ այլ միջոցներով «պատերազմի» մի ձև է։
Եվ ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի, ԵՄ-ն ակումբ է, որին ԱՄՆ-ն չի պատկանում, ինչը նշանակում է, որ Վաշինգտոնի դեմ քայլը Հարկադրանքի դեմ գործիքի շրջանակներում ավտոմատ կերպով չի դնի ամբողջ դաշինքը վտանգի տակ, ինչպես, ի վերջո, կդնի ՆԱՏՕ-ի առճակատումը։
Դա ձևավորում է մի միության կողմից անսովոր կոշտ արձագանք, որն ավելի հայտնի է, իսկ երբեմն ծաղրվում է միջազգային ճգնաժամերին իր հանգիստ և երբեմն էլ հիասթափեցնող արձագանքների համար։
Այնուամենայնիվ, շատ առումներով դա ԵՄ-ի բնորոշ արձագանք է. դրա անդամները ինքնիշխան են, երբ խոսքը վերաբերում է ներքին հարցերին և իրենց զինված ուժերին, բայց ԵՄ միասնական շուկան սուրբ է։
Ի վերջո, 27 անդամներից բաղկացած դաշինքը ձևավորվել է հիմնականում որպես տնտեսական միություն՝ ազատ առևտուրը համարելով վերջնական գործիք, որը կարող է խոչընդոտել մայրցամաքում ապագա հակամարտությունները։
Նման ՆԱՏՕ-ի դեպքում, գործիքը նախատեսված չէր ուղղված լինելու ԱՄՆ-ի նման անսասան դաշնակիցների դեմ, այլ հիմնականում այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Չինաստանը կամ Ռուսաստանը, որոնք հարկադրական տնտեսական վարքագիծ էին դրսևորում՝ երկրին քաղաքական դիրքորոշում պարտադրելու համար. պատկերացրեք Պեկինը, որը 2021 թվականին արգելափակեց Լիտվայից ներմուծումը, այն բանից հետո, երբ Վիլնյուսը թույլ տվեց Թայվանի ներկայացուցչությանը գործել երկրում։
Այդ ժամանակ և՛ ԵՄ-ն, և՛ Լիտվան հայց ներկայացրեցին Չինաստանի դեմ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում, որը մերժվեց 2025 թվականի վերջին, երբ առևտուրը վերսկսվեց։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Լիտվան այն հիմնական երկրներից մեկն է, որը պաշտպանում է ԵՄ-ում հիմնված «ներքին» հարկադրանքի դեմ գործիքը։
Ինչպե՞ս է այն գործում
ՀԴՄ-ի շրջանակը սահմանելիս օրենքը նաև բավականին խիստ շրջանակ է սահմանում, թե ինչպես կարող է բողոքը մեղադրանքից անցնել գործողության։
Գործընթացը կարող է սկսվել կամ Հանձնաժողովի կողմից գործի հարուցմամբ սեփական նախաձեռնությամբ, կամ անդամ պետության կողմից ներկայացված խնդրանքով։
Այնուհետև Հանձնաժողովը քննում է ենթադրյալ «վնասվածքը» ընդհանուր առմամբ չորս ամիսը չգերազանցող ժամանակահատվածում՝ ներառյալ, թե արդյոք երրորդ երկիրն ունի նմանատիպ միջամտության օրինաչափություն ԵՄ-ում կամ այլուր, թե որ քաղաքականության ընտրության վրա է այն փորձում ազդել և արդյոք փորձել է իր նպատակին հասնել այլ ուղիներով՝ նախքան առևտրային կամ ներդրումային ճնշման դիմելը։
Եթե այն գտնի հարկադրանք և առաջարկի գործողություններ, Խորհուրդն ունի մոտավորապես երկու ամիս՝ մինչև 8 շաբաթ և առավելագույնը 10՝ պաշտոնապես որոշելու համար, որ հարկադրանք գոյություն ունի։
Այնուհետև Հանձնաժողովը խնդրում է երրորդ երկրին դադարեցնել այդ միջոցառումների կիրառումը և փորձում է համագործակցել երրորդ երկրի հետ։
Եթե դա չհաջողվի, ապա «որպես վերջին միջոց» ԵՄ-ն կարող է ձեռնարկել արձագանքման միջոցներ, որոնք նախատեսված են երրորդ երկրին դադարեցնելու համար։
Այդ միջոցառումները ներառում են ԵՄ շուկա մուտք գործելու սահմանափակ հնարավորություններ և այլ տնտեսական անբարենպաստություններ ապրանքների, ծառայությունների, արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների, ֆինանսական շուկաների, պետական գնումների, առևտրին առնչվող մտավոր սեփականության, արտահանման վերահսկողության և այլնի ոլորտներում։
Ցանկացած հակադարձում ընդունվում է Հանձնաժողովի կիրարկող ակտով, այն բանից հետո, երբ անդամ պետությունները իրենց կարծիքն են հայտնում քննության ընթացակարգի միջոցով։
Հանձնաժողովը կարող է նաև որոշել պահանջել «տնտեսական հարկադրանքի պատճառած վնասի փոխհատուցում՝ համաձայն միջազգային հանրային իրավունքի»։ Պատասխանը դադարեցվում է, հենց որ միջոցառումները այլևս անհրաժեշտ չեն։
Բաց մի թողեք
Կայա Կալլասի անզգույշ մեկնաբանությունները, խորամանկությունները և լեզվի սայթաքումները հաճախ բացահայտում են շատ ավելին, քան ուշադիր մշակված ելույթը
Կօգտագործեն ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքները, եթե Թրամփի նոր մաքսատուրքերը իրականություն դառնան
Արկտիկական ճամբարը, որտեղ զորքերը մարզվում են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի համար․ Լուսանկարներ