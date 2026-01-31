31/01/2026

Թրամփի պահանջները Թեհրանի հանձնվելու մասին են, ինչը երբեք տեղի չի ունենա. Իրանագետ

Իրանագետ, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը Իրան-ԱՄՆ զարգացումներին է անդրադարձել.

«Իրան-ԱՄՆ հակամարտության այսօրվա փուլում պարզ է, որ նախագահ Թրամփի պահանջներն, ըստ էության, փաստացիորեն, առանց մարտի Թեհրանի հանձնվելու մասին են, ինչը երբեք տեղի չի ունենա, իսկ առանց ցամաքային երկարատև և արյունալի, ընդ որում, ոչ հստակ հեռանկարով ռազմական գործողությունների, Իրանը ծնկի բերելն անհնար է։

ԱՄՆ-ի նախագահը հենց ինքն է ստեղծել մի իրավիճակ, որից կարճատև և տպավորիչ ռազմական գործողությամբ դուրս գալը չափազանց մեծ հարցական է պարունակում, եթե չասենք՝ բոլորովին անհնարին է։

Անշուշտ, ԱՄՆ-ը կարող է իրականացնել դեմքը պահպանելուն միտված մի քանի խորհրդանշական և չափավոր վնասի միտված հարված և հետո սոցցանցային գրառմամբ ավարտել «պատերազմը», սակայն Իրանի ռազմական և քաղաքական գործիչները գրեթե բոլոր մակարդակներով պնդում են, որ տեղային փոքր պատերազմ այս անգամ չի լինելու, այլ այս երկրի վրա հարձակումը հանգեցնելու է ողջ տարածաշրջանն ընդգրկող խոշոր անկայունություն։

Որևէ կասկած չկա, որ Իրանն ունակ է հնարավոր տեղային բախումը վերածել խոշոր տարածաշրջանային պատերազմի և անկայունության, ինչն էլ մի կողմից դրդում է Թուրքիային և արաբական մի շարք երկրների ակտիվացնել դիվանագիտական ճնշումը Վաշինգտոնի վրա՝ թույլ չտալու նման բախում, իսկ մյուսից՝ ստիպում նախագահ Թրամփին չափազանց երկար ծանրութեթև անել դրա հետևանքները»։

Թեհրանը բարձր մարտական ​​և պաշտպանական պատրաստվածության վիճակում է, հայտարարել է Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար Ամիր Խաթամին։

«Այսօր մենք բարձր մարտական ​​և պաշտպանական պատրաստվածության վիճակում և հետևում ենք թշնամու շարժումներին տարածաշրջանում: Քանի որ մենք տեղյակ ենք նրանց չար մտադրությունների մասին, մեր մատը ձգանի վրա է», – հայտարարել է Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը։

«Նույնիսկ Ռուսաստանը, որը ավելի քան երեք տարի հակամարտության մեջ է ՆԱՏՕ-ի հետ, չունի մեր 12-օրյա փորձը», – ընդգծել է նա:

Իրանի Բանդար Աբբաս քաղաքի բարձրահարկ շենքում պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է 14 մարդ, մեկը՝ մահացել։

Մահացածը 4 տարեկան աղջիկ է, հայտնել է Հորմոզգան նահանգի արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը։

