16/01/2026

Թրամփն առանձնապես մեծ վստահություն չունի Իրանի թագաժառանգի հանդեպ

infomitk@gmail.com 16/01/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն առանձնապես մեծ վստահություն չունի Իրանի տապալված վերջին միապետի որդի՝ վտարանդի գահաժառանգ արքայազն Ռեզա Փեհլեւիի հանդեպ։

Հատկապես՝ Թրամփը կարծում է, որ վերջինս Իրանի ներսում չի կարողանա կողմնակիցների լուրջ բանակ հավաքել ու արժանանալ իրանական հասարակության մեծ մասի հավանությանը՝ իշխանության գալու համար։ Այդուհանդերձ՝ ԱՄՆ նախագահը արքայազն Ռեզա Փեհլեւիին անվանել է «հաճելի մարդ», սակայն եւ կասկածանք է հայտնել, թե կկարողանա իշխանության գալ Իրանում։

Այս ամենով հանդերձ, Սպիտակ տան ղեկավարը նկատել է, որ եթե Իրանը արքայազն Փեհլեւիին ընդունի որպես իր ղեկավար եւ առաջնորդ, ապա դա իր համար լիովին ձեռնտու է։ Ավելի վաղ՝ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Վիթքոֆը հանգստյան օրերին հանդիպել էր արքայազն Ռեզա Փեհլեւիի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական 6 երկիր զորք կտեղակայի Գրենլանդիայում՝ ի պաշտպանություն կղզու

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպառնացել է պայթեցնել Turkish Airlines-ի ինքնաթիռը, հարկադիր վայրէջք է կատարել․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կրկին մեղադրել է Զելենսկուն, ինչը Կրեմլի «սրտով» է

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նրանցից էր, ովքեր չեն ձգտում երևալ, բայց մնում են հիշողության մեջ՝ իրենց ներկայությամբ, վարքով ․․․ Լուսանկար

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևելյան Եվրոպայի և Արևմտյան Բալկանների մի քանի երկրների հնարավորություն կտան դառնալ ԵՄ անդամ

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 8 անդամ պետությունների պաշտպանության ոլորտում 38 միլիարդ եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրի մասին

16/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կպահպանի Արկտիկական համագործակցությունը ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆոն դեր Լեյենը

16/01/2026 infomitk@gmail.com