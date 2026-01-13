13/01/2026

Ժամանակն է՝ Իրանի թագաժառանգը դիմել է ԱՄՆ նախագահին

13/01/2026

Իրանի վերջին շահի ավագ որդին՝ Ռեզա Փահլավին, դիմել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող լայնածավալ բողոքի ցույցերի ֆոնին։

Փահլավին իր X սոցիալական ցանցի էջում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ ի պատասխան հանրապետական ​​սենատոր Լինդսի Գրեհեմի գրառման.

«Սենատոր Գրեհեմը ճիշտ է։ Նախագահ Թրամփը Օբամա չէ։ Իրանում ցուցարարներին ուղղված նրա աջակցության խոսքերը դա հստակ ցույց են տալիս։ Հիմա գործելու ժամանակն է։ Նախագահը գործողության և խաղաղության մարդ է։ Հիմա նա կարող է ամենամեծ քայլը կատարել դեպի խաղաղություն՝ օգնելով իրանցիներին վերջապես վերջ դնել այս հանցավոր ռեժիմին։

Ռեժիմը թույլ է և կախվում է իր վերջին ոտքերից։ Ժողովուրդը պատրաստ է տապալել այն։ Նրանց օտարերկրյա զորքեր պետք չեն։ Նրանց միայն ազատ աշխարհի առաջնորդի կողմից վճռական գործողություններ են պետք։

Այս հանցավոր ռեժիմի հետ բանակցությունները, որը շարունակում է սպառնալ Ամերիկային և անձամբ նախագահին, խաղաղություն չեն բերի։

Սակայն այս քաջարի ցուցարարներին աջակցելու անհապաղ գործողությունները կփրկեն հազարավոր կյանքեր և կբերեն տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն։

Սա կլինի նախագահ Թրամփի ժառանգությունը»։

