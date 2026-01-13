Ժամանակն է՝ Իրանի թագաժառանգը դիմել է ԱՄՆ նախագահին

Իրանի վերջին շահի ավագ որդին՝ Ռեզա Փահլավին, դիմել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող լայնածավալ բողոքի ցույցերի ֆոնին։
Փահլավին իր X սոցիալական ցանցի էջում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ ի պատասխան հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի գրառման.
«Սենատոր Գրեհեմը ճիշտ է։ Նախագահ Թրամփը Օբամա չէ։ Իրանում ցուցարարներին ուղղված նրա աջակցության խոսքերը դա հստակ ցույց են տալիս։ Հիմա գործելու ժամանակն է։ Նախագահը գործողության և խաղաղության մարդ է։ Հիմա նա կարող է ամենամեծ քայլը կատարել դեպի խաղաղություն՝ օգնելով իրանցիներին վերջապես վերջ դնել այս հանցավոր ռեժիմին։
Ռեժիմը թույլ է և կախվում է իր վերջին ոտքերից։ Ժողովուրդը պատրաստ է տապալել այն։ Նրանց օտարերկրյա զորքեր պետք չեն։ Նրանց միայն ազատ աշխարհի առաջնորդի կողմից վճռական գործողություններ են պետք։
Այս հանցավոր ռեժիմի հետ բանակցությունները, որը շարունակում է սպառնալ Ամերիկային և անձամբ նախագահին, խաղաղություն չեն բերի։
Սակայն այս քաջարի ցուցարարներին աջակցելու անհապաղ գործողությունները կփրկեն հազարավոր կյանքեր և կբերեն տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն։
Սա կլինի նախագահ Թրամփի ժառանգությունը»։
