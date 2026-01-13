14/01/2026

Ի՞նչ են քննարկել Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Վաշինգտոնում. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։

615827139_1291548243002670_9093930823521459938_n.jpg (266 KB)

Ինչպես հայտնել է ԱԳՆ-ն, Արարատ Միրզոյանը և Մարկո Ռուբիոն գոհունակությամբ ընդգծել են ՀՀ-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերության զարգացման և պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման ակտիվ դինամիկան, համատեղ նախաձեռնություններն ու հետագա հեռանկարները։

maxresdefault (19).jpg (130 KB)

ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԱՄՆ պետքարտուղարը քննարկել են 2025թ. օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթաժողովի ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Երկուստեք ընդգծվել է խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալիզացիայի կարևորությանն ու անդրադարձ է կատարվել այդ ուղղությամբ քայլերին։

615427679_1291548186336009_2402450825496256180_n.jpg (330 KB)

Նախարար Միրզոյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի մատյանում։

615213258_1291548249669336_812729349442462536_n.jpg (174 KB)

ՀՀ ԱԳ նախարարը և ԱՄՆ պետքարտուղարը հաստատել են «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (ԹՐԻՓՓ) ծրագրի համար Հայաստան – ԱՄՆ կենսագործման շրջանակի վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը, որն ըստ պայմանավորվածության կհրապարակվի Վաշինգտոնի ժամանակով ժամը 17:00-ին։

Հունվարի 14-ին՝ Երևանի ժամանակով ժամը 10:00-ին նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով. նախարարը կանդրադառնա Համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրված հիմնական կետերին և կպատասխանի լրագրողների հարցերին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշխատանքից ազատել է ՊՆ համակարգում աշխատող բոլոր այն ծնողներին, որոնց զավակներն ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ԱԳՆ-ն ՌԴ դեսպանին բողոքի հայտագիր է հանձնել Սոլովյովի հայտարարությունների առնչությամբ

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատական համակարգը մաքրվում է, պետք չեն դատավորներ, որոնք 7 տարի շարունակ քննում են պարզունակ հայցեր. Գալյան

12/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լատվիան՝ ի դեմս Մարտինշ Կազակսի, լուրջ դիմադրության է բախվում Եվրոպական Կենտրոնական բանկում

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է ԵՄ-ի կողմից միլիոնավոր եվրո տուգանքների ենթարկվել

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուլիո Իգլեսիասը մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ. Լուսանկար

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլաս․ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառվեն

14/01/2026 infomitk@gmail.com