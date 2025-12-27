Ի՞նչ է պետք, որ Եվրոպան վերջապես հակահարված տա․ 2025 թ․ ամենաշատ ընթերցված պատմությունները

Թրամփը, Ուկրաինան և տրանսատլանտյան ստատուս քվոյի խախտված վիճակը. պատմություններ, որոնք գրավել են ձեր ուշադրությունը վերջին 12 ամիսների ընթացքում։ 2025 թվականը Եվրոպայի համար հրեշավոր նորությունների տարի էր, սակայն մի քանի պատմություններ մասնավորապես ցնցեցին մայրցամաքը և գրգռեցին մեր ընթերցողների հետաքրքրությունը։
Առաջինը Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ ԱՄՆ նոր և թշնամական վարչակազմն էր, որը կտրուկ բարելավեց տրանսատլանտյան հարաբերությունները (և նրան POLITICO-ի կողմից անվանեցին Եվրոպայի ամենաազդեցիկ անձը)։
Եվ երկրորդը՝ Ուկրաինայում պատերազմը, որը մտավ իր չորրորդ, արյունալի տարին և՝ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձի հետ միասին՝ ստիպեց Եվրոպայի առաջնորդներին դժվար որոշումներ կայացնել ԵՄ անվտանգության, գործակալության և ճակատագրի վերաբերյալ։
Երկուսի բախումը՝ ամերիկյան նախագահի մոդելը կոտրող նախագահը և Ուկրաինայի մարտադաշտում տիրող մռայլ իրականությունը, գերիշխեցին տարվա նորություններում։ Եվ ՄԻՏՔ.am-ն ներկա էր յուրաքանչյուր կարևոր ելույթի, գագաթնաժողովի և Օվալաձև սենյակում տեղի ունեցած վեճի ժամանակ։
Առանց ավելորդ խոսքերի, ահա մեր 20 ամենաշատ ընթերցված պատմությունները 2025 թվականի համար։
20. Եվրոպան մտածում է անհնարինի մասին. Ռուսաստանի դեմ վրեժ լուծելը
Քանի որ Կրեմլը սկսեց հիբրիդային հարձակումների ալիք ԵՄ անդամ երկրների դեմ՝ սկսած կործանիչների սպառնալից ներխուժումներից մինչև անօդաչու թռչող սարքերի խորհրդավոր դիտումներ, ՄԻՏՔ.am-ն հարցրեց.
Ի՞նչ է պետք, որ Եվրոպան վերջապես հակահարված տա։
19. Հյուսիսկորեական զորքերը հեռու են «թնդանոթի միս» լինելուց, ասում են ուկրաինացի զինվորները
Փհենյանի մուտքը Ուկրաինայի պատերազմին Կրեմլի կողմից 2024 թվականի ամենաանսպասելի պատմություններից մեկն էր։ Քանի որ մարտերը շարունակվում էին այս տարի, հյուսիսկորեական հետևակը ապացուցեց, որ բարձրակարգ մարտիկներ են, այլ ոչ թե պարզապես սպառվող խաղաքարեր, ըստ Կիևի։
18. Կանադայի պահպանողական առաջնորդ Պիեռ Պուալիևրը կորցնում է իր տեղը ընտրությունների փլուզման պատճառով
Գարնանը Կանադայում կայացած ընտրություններում հաղթանակ տարավ այժմ վարչապետ Մարկ Քարնիի նկատմամբ և տպավորիչ անկում ապրեց պահպանողական առաջնորդ Պիեռ Պուալիևրը, ով չկարողացավ պահպանել իր տեղը։
17. Թրամփը Ուկրաինայից պահանջում է 500 միլիարդ դոլարի հազվագյուտ հողային հանքանյութեր շարունակական աջակցության դիմաց
Գործարքային ամերիկացի նախագահը ուշադրությունը սևեռեց Ուկրաինայի հազվագյուտ հողային հանքանյութերի՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների արտադրության համար կենսական կարևորագույն տարրերի և հանքանյութերի վրա՝ խնդրելով Կիևին իր բնական պաշարները տրամադրել Վաշինգտոնի օգնության դիմաց՝ Ռուսաստանի ներխուժմանը դիմակայելու համար…
16. Ուկրաինան դեմ է Թրամփի հետ կնքել իր հանքային հարստությունը հանձնելու մասին համաձայնագիրը
… Սակայն դա չհամաձայնեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, ով հրաժարվեց ստորագրել Վաշինգտոնի կողմից մշակված համաձայնագիրը՝ իր երկրի հազվագյուտ հողային հանքանյութերի կեսը ամերիկյան ընկերություններին հանձնելու վերաբերյալ։
15. «Ազատ աշխարհին նոր առաջնորդ է պետք». Եվրոպան պաշտպանում է Զելենսկիին Թրամփի հարձակումից հետո
Թրամփի և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և Զելենսկիի միջև Օվալաձև սենյակում տեղի ունեցած սուր բախումը սարսափեցրեց եվրոպացի առաջնորդներին և հանգեցրեց նրան, որ ԵՄ-ն դիմադրեց Վաշինգտոնին՝ դառնալով տրանսատլանտյան հարաբերությունների համար կարևոր շրջադարձային պահ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպմանը Սպիտակ տան Օվալաձև աշխատասենյակում, 2025 թվականի օգոստոսի 18-ին: | Աննա Մանիմեյքեր/Getty Images
14. Թրամփը մեղադրում է Ուկրաինային Պուտինի պատերազմի համար, ինչը Եվրոպան շփոթեցնում է
Ամերիկացի առաջնորդի պնդումը, որ Ուկրաինան պատասխանատու է իր սեփական ներխուժման համար, և Կրեմլի խոսակցությունների թեմատիկ կրկնությունը այդքան էլ դուր չեկան եվրոպական կառավարություններին, և խոսնակներից մեկը նրա խոսքերը անվանեց «հաճախ անհասկանալի»։
13. Ռուսաստանը Թրամփին. Հեռացեք Ուկրաինայի հազվագյուտ մետաղներից
Թրամփի ջանքերը՝ Ուկրաինայի հետ տնտեսական համաձայնագիր կնքելու, տագնապ են առաջացրել Մոսկվայում և առաջացրել են Կրեմլի գլխավոր խոսնակի արձագանքը։
12. ԵՄ-ն առաջարկում է Թրամփին վերացնել բոլոր արդյունաբերական սակագները
Թրամփի պատժիչ սակագները ցնցեցին համաշխարհային տնտեսությունը, և ավելի լավ համաձայնագիր կնքելու փորձի շրջանակներում ԵՄ-ն առաջարկեց վերացնել իր սակագները արդյունաբերական ապրանքների, ինչպիսիք են մեքենաները և քիմիական նյութերը, վրա, եթե Վաշինգտոնը նույնը անի։
11. Մակրոնը արտակարգ եվրոպական գագաթնաժողով է հրավիրում Թրամփի հարցով, ասում է լեհ նախարարը
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով այդքան էլ լավ տարի չունեցավ, գլխավորեց եվրոպական գրոհը՝ արձագանքելով Թրամփի խափանումներին՝ Փարիզում ճգնաժամային հանդիպումով։
10. Իսպանիայում և Պորտուգալիայում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մեծ անջատումները խաթարեցին էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը
Իսպանիայում և Պորտուգալիայում էլեկտրաէներգիայի մեծ անջատումը երկու երկրներն էլ հասցրեց կաթվածահարության՝ ազդելով ամեն ինչի վրա՝ հասարակական տրանսպորտից և լուսացույցերից մինչև հիվանդանոցներ և ատոմակայաններ։
9. Թրամփը և Պուտինը ցնցեցին Եվրոպային Ուկրաինայի համար խաղաղության ծրագրով
Պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ անց Թրամփը հաստատեց եվրոպացիների ամենավատ մտավախությունները, երբ զանգահարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով նախկինում դիվանագիտական սառցարանում էր, և փորձեց միջնորդել Կրեմլի հետ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը՝ մի կողմ դնելով Կիևին և Բրյուսելին։
8. Ջեյ Դի Վենսը հարձակվում է Եվրոպայի վրա միգրացիայի և խոսքի ազատության հարցում
Այս տարի Եվրոպայի նկատմամբ Թրամփի վարչակազմի կոշտ դիրքորոշման տոնը սահմանող ցնցող տրիադում ամերիկացի փոխնախագահը քննադատեց ԵՄ-ին ամեն ինչի վերաբերյալ՝ խոսքի ազատությունից մինչև միգրացիոն քաղաքականություն։
7. Ջեյ Դի Վենսը զայրույթ է առաջացնում բրիտանացիների մոտ՝ ծաղրելով Ուկրաինայի խաղաղապահ ծրագիրը
Երբ ձևավորվում էր կամավորների կոալիցիան, որի շրջանակներում ԵՄ անդամ երկրները և Մեծ Բրիտանիան մշակում էին Ուկրաինայում զորքեր տեղակայելու ծրագիր, Վենսը արհամարհանքով էր մոտենում այդ գաղափարին և առաջացրեց Լոնդոնի բացասական արձագանքը։
6. ԵՄ-ն Ուկրաինային առաջարկում է իր սեփական «փոխադարձ շահեկան» հանքային գործարքը
Հենց որ Թրամփը մոտ էր Ուկրաինայի հետ տնտեսական համաձայնագիր կնքելուն՝ Կիևի այդքան ցանկալի բնական պաշարները փորելու համար, ԵՄ-ն միացավ մրցակից առաջարկով։
5. ԵՄ-ն փակում է դուռը ԱՄՆ-ի առջև՝ հսկայական պաշտպանական ծրագրով
2025 թվականին ԵՄ-ն մրցավազք սկսեց՝ զինվելու 800 միլիարդ եվրոյի հավակնոտ պաշտպանական ծախսերի ծրագրով, սակայն Վաշինգտոնը, որը մասամբ խթանեց Եվրոպայի պայքարը՝ ինքնուրույն կանգնելու համար՝ Եվրոպային վարկաբեկելով և Ուկրաինային օգնությունը կտրելով, դուրս մնաց ծրագրից։
4. Թրամփի առաջատար դաշնակիցները գաղտնի բանակցություններ են վարում Զելենսկու ուկրաինացի հակառակորդների հետ
Թրամփի կողմից Զելենսկու վրա Օվալաձև աշխատասենյակում զայրացած ցողիչ հեղուկով ցողելուց մի քանի շաբաթ անց ԱՄՆ նախագահի դաշնակիցները գաղտնի բանակցություններ են վարել Ուկրաինայի առաջնորդի ներքին որոշ առաջատար հակառակորդների հետ։
3. «Պարկինսոնի հիվանդությունը մարդածին հիվանդություն է»
2025 թվականի ամենասթափեցնող պատմություններից մեկը Պարկինսոնի հիվանդության դեպքերի աճն էր, որը վերջին 20 տարիների ընթացքում աշխարհում ավելի քան կրկնապատկվել է և կանխատեսվում է, որ դա կրկին կրկնապատկվի հաջորդ 20 տարիների ընթացքում։ Աշխարհում ճանաչված կլինիկայի և հետազոտական խմբի ղեկավարող նյարդաբանը POLITICO-ին ասել է, որ պատճառը կարող է լինել քիմիական նյութերի մեր ազդեցությունը։
2. ԵՄ-ն Թրամփին սակագների վերաբերյալ. Առաջ գնացեք, մեր օրը դարձրեք։
Մինչ Թրամփը պատրաստվում էր Եվրոպայի նկատմամբ ավերիչ մաքսատուրքեր սահմանել, ԵՄ-ն ներխուժեց իր այսպես կոչված «առևտրային բազուկա»՝ դիմակայության մեջ, որը ամոթանքի մատնեց Քլինթ Իսթվուդի «Կեղտոտ Հարրի»-ին։
1. Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը, զգալով, որ մոտ է մահվան, քայլեր է ձեռնարկում իր ժառանգությունը պաշտպանելու համար
Ի վերջո, մեր ընթերցողներին ամենաշատը գրավեցին Վատիկանում քաղաքական մեքենայությունները, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ն կամ Ուկրաինան։
Մահվան հեռանկարի առջև կանգնած (որը տեղի ունեցավ ապրիլին՝ կաթվածից հետո, համաշխարհային վշտի ալիք բարձրացրեց), Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը քայլեր ձեռնարկեց իր բարեփոխիչ օրակարգն ամրապնդելու և ապահովելու համար, որ իր հաջորդը հետևի իր հետքերով։
