Այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը սպառնալիքներ հնչեցրեց Գրենլանդիայի վերաբերյալ, մայրցամաքի առաջնորդները քննարկեցին ԱՄՆ-ի հետ կապերի արագ վատթարացումը քաղաքականության փաստաթղթերում և ընթրիքի ժամանակ։
Մուգ պաշտոնական հագուստով մարդկանց մի խումբ իջնում է կարմիր գորգով ծածկված աստիճաններով։ Առաջին պլանում երևում են գունագեղ դրոշներ։ Եվրոպացի առաջնորդներն են՝ Համբուրգում, Գերմանիա, գագաթնաժողովում։
Չնայած նրանք բանավոր ավելի ուժեղ են ճնշում գործադրում նախագահ Թրամփի դեմ, նրանք դեռևս պայքարում են իրենց հայտարարությունները գործողություններով ամրապնդելու համար։
Այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը անցյալ շաբաթ ցնցեց աշխարհը՝ սպառնալով Եվրոպային տնտեսական ցավով, նվաստացնելով նրա քաղաքական գործիչներին և քննադատելով նրանց արժեքները, մայրցամաքի առաջնորդները հաջորդ օրը Բրյուսելում արտակարգ ընթրիքի ժամանակ պայքարեցին հետևանքների դեմ։
Ուտեստները կոկիկ և ավանդական էին՝ հավի սուպրեմ, դասական ֆրանսիական հարմարավետ ուտեստ, վանիլային տապակած պաստեռնակով, բայց սեղանին դրված հարցը խառնաշփոթ էր և վերջերս էր առաջացել։ Ի՞նչ պետք է անի Եվրոպան՝ հաղթահարելու Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների արագ վատթարացումը, որը վերջերս դրսևորվեց պարոն Թրամփի Գրենլանդիայի նկատմամբ մոլուցքային հետապնդման մեջ։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, որը բազմաթիվ հարցերում պարոն Թրամփի գաղափարական դաշնակիցն է, ժամանեց հանդիպմանը՝ կոչ անելով շարունակել երկխոսությունը նախագահի հետ: Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պնդեց անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Եվրոպայում բիզնես կարգավորումները կրճատելու, աճը խթանելու և ամերիկյան տնտեսությունից կախվածությունը նվազեցնելու համար: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նշեց, որ պարոն Թրամփի հարգանքը շահելու համար Եվրոպան պետք է պատրաստակամություն ցուցաբերի հակահարված տալու նրա սպառնալիքներին։
Խորհրդակցությունները տևեցին մինչև առավոտյան վաղ ժամերը: Հանդիպումից և առաջնորդների հրապարակային հայտարարություններից տեղեկացված երեք պաշտոնյաների խոսքով՝ ի հայտ եկավ մի տեսակ խաղացանկ՝ ինչպես վարվել Թրամփի վարչակազմի հետ, որը, ինչպես կանխատեսվում է, անկայուն կմնա: Առաջնորդների ծրագիրն է հանգիստ մնալ պարոն Թրամփի ապագա սադրանքների ժամանակ, սպառնալ հակահարված տալ մաքսատուրքերով և, ըստ պաշտոնյաների, աշխատել կուլիսներում՝ Եվրոպան ռազմական և տնտեսական առումով պակաս կախված դարձնելու իր ավելի ու ավելի անվստահելի դաշնակիցից: Պաշտոնյաները խնդրեցին անանուն մնալ՝ քաղաքականապես զգայուն քննարկումների մասին խոսելու համար։
Այս ձեռնարկը՝ համեմատաբար համարձակ, բայց դեռևս մեծ մասամբ վերացական մոտեցում, օրինակ էր այն բանի, թե ինչպես էին Եվրոպայի առաջնորդները այժմ բանավոր ավելի ուժեղ ճնշում գործադրում պարոն Թրամփի դեմ, քան երբևէ, և դեռևս պայքարում են իրենց հայտարարությունները գործողություններով ամրապնդելու համար։
Կարճաժամկետ հեռանկարում պարոն Թրամփին հանգստացնելու համար եվրոպացիները խոսում են այն մասին, թե ինչպես ամրապնդել Արկտիկայի անվտանգությունը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում Վաշինգտոնից կախվածությունը նվազեցնելու համար նրանք աշխատում են դիվերսիֆիկացնել իրենց առևտրային հարաբերությունները, բարելավել իրենց զինված ուժերը և իրենց երկրները պակաս կախված դարձնել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից։
Այնուամենայնիվ, նրանք դեռևս չունեն Միացյալ Նահանգներից ռազմական ինքնավարություն արագորեն հաստատելու որևէ գործնական ծրագիր։ Նրանց ֆինանսական և բանկային համակարգը մնում է մասնատված, ինչը դժվարացնում է հավակնոտ նախագծերի ֆինանսավորումը։ Նրանց որոշումների կայացումը ձգձգվում է, և նրանց առաջնորդները բաժանված են այն հարցի շուրջ, թե ինչպես իրականացնել այն, ինչը կարող է լինել տարիներ կամ նույնիսկ տասնամյակներ տևող նախագիծ՝ իրենց տրանսատլանտյան կախվածությունը նվազեցնելու համար։
«Վերջին մի քանի շաբաթները ցավալիորեն պարզ դարձրին, որ Եվրամիությունը հաճախ տատանվում է ուրիշների կողմից ստեղծված ալիքների վրա, որ մենք չափազանց կախված ենք մեր վերահսկողությունից դուրս գործոններից և բավարար չափով չենք զարգացրել մեր ուժեղ կողմերը», – ավելի ուշ բելգիացի օրենսդիրներին ասաց Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, որը մասնակցել էր Բրյուսելում կայացած ընթրիքին։
Գերմանիայի և Իտալիայի կառավարությունները անցյալ շաբաթ՝ պարոն Մերցի և տիկին Մելոնիի հանդիպումից հետո, համատեղ մշակեցին համառոտ քաղաքականության փաստաթուղթ, որը ցույց տվեց ինչպես Եվրոպայի ռազմավարական անկախությունը մեծացնելու աճող ցանկությունը, այնպես էլ այդ նպատակին հասնելու խոչընդոտները։
Փաստաթուղթը կոչ էր անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել կարգավորումները կրճատելու և ներդրումները խթանելու համար, ներառյալ երկար քննարկված քայլերը՝ միասնական մայրցամաքային կապիտալի շուկա և համաեվրոպական ֆոնդային բորսա ստեղծելու համար։ Այն կօգնի կազմակերպել ԵՄ առաջնորդների հաջորդ հանդիպումը՝ փետրվարի 12-ին կայանալիք ոչ պաշտոնական հավաքը, որը, ինչպես հույս ունեն գերմանացիներն ու իտալացիները, կհանգեցնի անհապաղ արդյունքների։
Երբ խոսքը վերաբերում է հարաբերությունների դիվերսիֆիկացմանը, պաշտոնյաները թերթում գրել են. «Մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ հավակնություն, ավելի շատ կենտրոնացում և ավելի շատ արագություն»։
Հավանաբար Եվրոպայի կողմից ձեռնարկվող ամենակոնկրետ քայլերը առևտրի վերաբերյալ են։ Անցյալ շաբաթ եվրոպացի առաջնորդները հայտարարեցին Հնդկաստանի՝ աշխարհի ամենաարագ զարգացող խոշոր տնտեսության հետ երկար սպասված առևտրային համաձայնագրի մասին՝ Ամերիկայից դուրս շուկաներ բացելու նպատակով։ Սա առևտրային գործարքների շարքից մեկն էր, որի վրա պաշտոնյաները աշխատում էին մատակարարման շղթաները և ապագա հաճախորդները ապահովելու համար։
Ազատվելով ներմուծվող կիսահաղորդիչներից, հազվագյուտ մետաղներից, ամերիկյան տեխնոլոգիական արտադրանքից և ամերիկյան զենքից կախվածությունից՝ Եվրոպային ավելի մեծ լծակներ կտա Միացյալ Նահանգների հետ գործընկերության մեջ և ավելի մեծ հնարավորություն՝ արձագանքելու պարոն Թրամփի երկրորդ ժամկետի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություն դարձած սակագնային սպառնալիքներին: Մինչև Գրենլանդիայի՝ դանիական տարածքի, նկատմամբ իր դիրքորոշումը մեղմելը, որը պարոն Թրամփը ցանկանում է, պարոն Թրամփը ենթադրել էր, որ կարող է առևտրային հարկադրանք կիրառել կղզին ձեռք բերելու համար։
Պարոն Թրամփի Գրենլանդիայի վերաբերյալ սպառնալիքները նաև եվրոպացիներին դրդեցին ավելի շտապ խոսել Վաշինգտոնից իրենց ռազմական կախվածությունը նվազեցնելու մասին։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը անցյալ շաբաթ Բեռլինում հայտարարեց, որ Եվրոպան պետք է ծախսի այնքան, որքան անհրաժեշտ է մինչև 2030 թվականը լիովին պաշտպանվելու համար: Գերմանիայի պաշտպանության պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ցանկանում են ինքնաբավ լինել մինչև 2029 թվականը: Եվրամիությունը օգնում է արագացնել այդ ջանքերը և այս շաբաթ քայլ արեց դեպի ութ եվրոպական երկրներին միլիարդավոր եվրոյի վարկեր տրամադրելու հնարավորություն տալը, որոնք թույլ կտան նրանց բարելավել իրենց ռազմական ենթակառուցվածքները։
Եվրոպացի պաշտոնյաները նաև ընդլայնում են Արկտիկան Ռուսաստանից և Չինաստանից համատեղ պաշտպանելու ծրագրերը՝ հույս ունենալով ցույց տալ պարոն Թրամփին, որ նրանք կարող են իրենց ներդրումն ունենալ բևեռային տարածաշրջանում ամերիկյան շահերը պաշտպանելու գործում՝ առանց Գրենլանդիան զիջելու։
ՆԱՏՕ-ի գլխավորած գործողությունը հնարավոր է անվանվի «Արկտիկական պահակ»՝ ի նշան Բալթիկ ծովի և Արևելյան Եվրոպայի վրայով ծովային հսկողության և օդային պարեկության նմանատիպ անվանում ունեցող դաշինքի առաքելությունների։ Պաշտոնյաներն ու փորձագետները նշել են, որ Արկտիկայի գործողությունը նաև կընդլայնի հետախուզական առաքելությունները՝ մեծապես հենվելով անօդաչու թռչող սարքերի վրա, որոնք դաշինքի որոշ անդամներ արդեն իսկ գործարկել են Վերին Հյուսիսում՝ ռուսական նավերն ու սուզանավերը հետևելու և որոնելու համար։
Ֆրանսիացի բարձրաստիճան գեներալը անցյալ շաբաթ հանդիպել է շվեդական զորքերի հետ՝ Արկտիկայի համագործակցությունը բարելավելու համար։ Այլ երկրներ, այդ թվում՝ Իտալիան, իրենց Ալպյան բրիգադներից մի քանիսը հարմարեցնում են Արկտիկական գործողություններին, այս ամիս Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնում կայացած քննարկման ժամանակ ասել է Արկտիկական անվտանգության փորձագետ Մինա Ալանդերը։ Իսկ բրիտանական զինվորականները հունվարին հայտարարել են, որ ընդլայնում են իրենց տեղակայումները Նորվեգիայի հյուսիսում։
Ինչպես շատ եվրոպական քայլեր, Արկտիկական ակտիվության ալիքն ավելի շատ հայեցակարգային է, քան գործնական։ ՆԱՏՕ-ի առաջարկվող արշավի շուրջ քննարկումները Արկտիկայում դեռևս շատ վաղ փուլում են, ըստ ՆԱՏՕ-ի մեկ ներկայիս և մեկ նախկին պաշտոնյայի, որոնք երկուսն էլ խոսել են անանունության պայմանով, քանի որ նրանք լիազորված չէին հրապարակայնորեն խոսել։
ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամների միջև տարաձայնությունները կարող են դանդաղեցնել ցանկացած առաջընթաց։ Երկու պաշտոնյաներն էլ ասացին, որ գործողությունը պետք է խուսափի Հյուսիսային բևեռի մոտ գտնվող ապառազմականացված կղզուց՝ խուսափելու համար դաշնակից Թուրքիայի առարկություններից, որն այնտեղ տեղակայված գիտնականներ ունի։ Կանադան, առնվազն մինչև վերջերս, դժկամությամբ էր զիջում ՆԱՏՕ-ին ավելի շատ պաշտպանական պարտականություններ։ Նման լարվածությունը կարող է առաջացնել անմիասնության զգացում, խաթարելով Եվրոպան հենց այն պահին, երբ այն փորձում է ամրապնդվել։
«Բոլորն ունեն ազգային շահեր, բայց մենք պետք է զգույշ լինենք այն հարցում, թե ինչ և ինչպես ենք անում, ասում և հաղորդակցում բաներ», – հարցազրույցում ասել է Չեխիայի զինված ուժերի գլխավոր գեներալ Կարել Ռեհկան։ «Մենք չենք ուզում սխալ ազդանշաններ ուղարկել որևէ պոտենցիալ հակառակորդի»։
Նմանատիպ տարաձայնություններ են առաջացել նաև Եվրոպայում այն մասին, թե արդյոք Ուկրաինան ավելի հրատապ առաջնահերթություն է, քան Արկտիկան։
Մասնագետներն ու պաշտոնյաները նշում են, որ հատկապես Ուկրաինային ավելի մոտ գտնվող երկրներում մարդիկ դժկամությամբ են դեմ դուրս գալիս պարոն Թրամփին Գրենլանդիայի հարցում, երբ Եվրոպան դեռևս կարիք ունի նրան՝ Կիևին Ռուսաստանից պաշտպանվելու հարցում օգնելու համար։
«Լեհաստանի և Բալթյան երկրների համար Գրենլանդիան պաշտպանելու գաղափարը խնդրահարույց է», – ասել է Բրյուսելում գտնվող «Carnegie Europe» հետազոտական խմբի ղեկավար Ռոզա Բալֆուրը։ «Ուկրաինան առաջնահերթություն է»։
Պարոն Թրամփի հետ կա առնվազն մեկ ծանոթ ռազմավարություն, որին եվրոպացիները շարունակում են հենվել՝ համբերություն, մինչ սպասում են, թե ինչ կասի և կանի պարոն Թրամփը հաջորդը։
Դանիան և Գրենլանդիան դեռևս սպասում են լուրջ ամերիկյան առաջարկի, որը կարող է ընդլայնել ԱՄՆ ներկայությունը կղզում՝ առանց սեփականության իրավունք տրամադրելու, ասել է Դանիայի Թագավորական Պաշտպանության քոլեջի Արկտիկական անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Ջոն Ռահբեկ-Կլեմենսենը։
«Դա կլիներ ամենախելացի ձևը՝ զգալի գազար առաջարկելու», – ասել է նա։ «Ամերիկացիների համար խնդիրն այն է, որ շատ են եղել մտրակները, բայց շատ անորոշ է, թե ինչ է գազարը»։
