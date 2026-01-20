20/01/2026

Իլոն Մասկը մարդկության ապագայի վերաբերյալ մռայլ կանխատեսումներ է արել

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Հայտնի միլիարդատեր եւ գործարար Իլոն Մասկը մարդկության ապագայի վերաբերյալ մռայլ կանխատեսումներ է արել։

Նա մասնավորապես ասել է, որ համաշխարհային մակարդակով ծնելիության աննախադեպ անկումը կարող է բերել որոշ երկրների եւ մշակույթների վերացմանը։ «Երկրի վրա գրեթե ամենուրեք ծնելիությունը աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Եթե դա չփոխվի, ապա ամբողջական երկրներ ու մշակույթներ պարզապես կանհետանան երկրի երեսից»,- գրել է Մասկը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Սարգսյանը հիմա էլ հարվածելու տակտիկան է ընտրել

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել սրբազանը պատասխանել է Հովնան սրբազանին

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սյունիքում բազմաթիվ են հարցերը «Թրամփի ուղի» նախագծի (ԹՐԻՓՓ) իրականացման մասին

16/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի Թրամփի կողմնակից առաջնորդները զգուշորեն են գործում, քանի որ Գրենլանդիայի ճգնաժամը սրվում է

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի Գրենլանդիայի սպառնալիքը Բրյուսելին մղում է դեպի իր տնտեսական «5-րդ հոդվածի» կիրառման

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիան եռօրյա սուգ է հայտարարել Ադամուզի ողբերգության հետևանքով 40 մարդու մահվան կապակցությամբ

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

20/01/2026 infomitk@gmail.com