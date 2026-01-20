Հայտնի միլիարդատեր եւ գործարար Իլոն Մասկը մարդկության ապագայի վերաբերյալ մռայլ կանխատեսումներ է արել։
Նա մասնավորապես ասել է, որ համաշխարհային մակարդակով ծնելիության աննախադեպ անկումը կարող է բերել որոշ երկրների եւ մշակույթների վերացմանը։ «Երկրի վրա գրեթե ամենուրեք ծնելիությունը աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Եթե դա չփոխվի, ապա ամբողջական երկրներ ու մշակույթներ պարզապես կանհետանան երկրի երեսից»,- գրել է Մասկը։
