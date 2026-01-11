Ինձ հերթական դժվար ուղին է սպասվում. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյան

Ինձ հերթական դժվար ուղին է սպասվում,- այս մասին Արարատի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում պատարագի ժամանակ հայտարարեց Մասյացոտնի թեմի նորանշանակ տեղապահ Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը։
«Ես 15 տարի մեր հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում եմ ծառայել։ Լավ թե վատ, բայց դժվար ծառայության ուղի է եղել։ Երբ այս փոթորկուն շրջանում, երբ պառակտված է մեր եկեղեցին ներսից, դրվեց այս ընտրությունը մեր սիրելի Վեհափառ Հայրապետի կողմից և նաև թեմի քահանայաց դասի մեծամասնության կողմից, ինձ մնում էր ընտրել։ Ես չէի կարող չընտրել ու «այո» չասել»,- ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Զրկվում եմ չքնաղ Պատարագը վայելելու հաճույքից․ Աննա Հակոբյան
2026-ին կամ մենք ինքներս մեր սխալը կուղղենք, կամ կզրկվենք պետություն, հայրենիք ունենալու բախտից ու շանսից…
Դեռ մի քանի հոգի էլ կան, որոնք հավանական դավաճաններ են. սպասենք․ Ասողիկ աբեղա