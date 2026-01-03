Ինչու է Թրամփն ամենօրյա ռեժիմով «Ասպիրին» խմում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը The Wall Street Journal պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է, որ ամենօրյա ռեժիմով «Ասպիրին» է խմում։
Ընդ որում, շատ ավելի բարձր դոզայով, քան դա խորհուրդ են տալիս բժիշկները։ Դրանով է պայմանավորված ձեռքերին կապտուկների առաջացումը։ Դա ի դեպ, Միացյալ Նահանգներում տարատեսակ քննարկումների առիթ է դարձել եւ արծարծվել են նրա առողջական վիճակի հետ կապված հարցեր։
Թրամփը ասել է, որ մասնագետներն ասում են, որ «Ասպիրինը» օգտակար է արյունը ջրիկացնելու համար եւ ինքը չի ուզում, որ իր արյունը լինի շատ թանձր։ 79-ամյա Թրամփն ասել է, որ իր «ասպրինինաթերապիան» գործադրում է արդեն շատ տարիներ։
Թրամփի անձնական բժիշկ Շոն Բարբաբելան էլ ասել է, որ ԱՄՆ նախագահն օրական 325 գրամ «Ասպիրին» է ընդունում։ Վերջինս նաեւ ասել է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի առողջական վիճակը հիանալի է։
