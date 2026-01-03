Ինչու է ձերբակալվել Վենեսուելալի նախագահը․ պարզաբանում է ԱՄՆ պետքարտուղարը. Լուսանկար

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի հետագա գործողություններ չեն սպասվում, հայտարարել է սենատոր Մայք Լին:
Ռուբիոն հայտնել է, որ Մադուրոն ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում քրեական մեղադրանքներով դատաքննության ենթարկվելու համար, ռազմական գործողությունները ձեռնարկվել են ձերբակալությունն իրականացնողներին պաշտպանելու համար։
Հիշեցնենք՝ ավելի վաղ ԱՄՆ-ից հայտարարել են՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն դատարանի առաջ կկանգնի հանցագործությունների համար։
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը գերի են վերցվել և դուրս բերվել երկրից:
Ըստ լրատվամիջոցների՝ այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում:
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում պայթյուններ են տեղի ունեցել: Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերն են հարվածներ հասցրել այնտեղ գտնվող ռազմական օբյեկտներին։
Վենեսուելայի ռազմաօդային ուժերը, ըստ տեղեկությունների, օդ են բարձրացրել Su-30MKV կործանիչներ՝ ամերիկյան ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները որսալու համար: Օդում նկատվել են նաև ամերիկյան ծանր բեռնատար Chinook ուղղաթիռներ:
Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Կարակասի վրա ԱՄՆ-ի հարձակման հետևանքով երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել:
Հանրապետական սենատոր Մայք Լին, հղում անելով ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, պնդել է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն կդատապարտվի Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներով։
«Հեռախոսազրույց ունեցա ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ: Նա ինձ տեղեկացրեց, որ Նիկոլաս Մադուրոն ձերբակալվել է ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից, նրան Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներ կառաջադրվեն»,- գրել է Լին սոցիալական ցանցերում:
Ըստ որոշ լրատվամիջոցների՝ ռազմական գործողությունները ձեռնարկվել են ձերբակալությունն իրականացնողներին պաշտպանելու համար: Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից հետագա գործողություններ չեն սպասվում:
Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը գերի են վերցվել և դուրս բերվել երկրից:
