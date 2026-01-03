03/01/2026

Ինչու է ձերբակալվել Վենեսուելալի նախագահը․ պարզաբանում է ԱՄՆ պետքարտուղարը. Լուսանկար

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի հետագա գործողություններ չեն սպասվում, հայտարարել է սենատոր Մայք Լին:

Ռուբիոն հայտնել է, որ Մադուրոն ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում քրեական մեղադրանքներով դատաքննության ենթարկվելու համար, ռազմական գործողությունները ձեռնարկվել են ձերբակալությունն իրականացնողներին պաշտպանելու համար։

Հիշեցնենք՝ ավելի վաղ ԱՄՆ-ից հայտարարել են՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն դատարանի առաջ կկանգնի հանցագործությունների համար։

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն և նրա կինը գերի են վերցվել և դուրս բերվել երկրից:

Ըստ լրատվամիջոցների՝ այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

Այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում:

Հանրապետական սենատոր Մայք Լին, հղում անելով ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, պնդել է, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն կդատապարտվի Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներով։

«Հեռախոսազրույց ունեցա ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ: Նա ինձ տեղեկացրեց, որ Նիկոլաս Մադուրոն ձերբակալվել է ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից, նրան Միացյալ Նահանգներում քրեական մեղադրանքներ կառաջադրվեն»,- գրել է Լին սոցիալական ցանցերում:

Ըստ որոշ լրատվամիջոցների՝ ռազմական գործողությունները ձեռնարկվել են ձերբակալությունն իրականացնողներին պաշտպանելու համար: Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից հետագա գործողություններ չեն սպասվում:

