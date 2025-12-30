30/12/2025

Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն. Լուսանկար․ #ՄերՁևով

Նայեք այս անվտանգության ամրակին։

Անցել է գրեթե 200 տարի, բայց այն տեսքով գրեթե չի փոխվել։

Ինչո՞ւ։ Որովհետև դրա ձևավորումը պարզ է, խելացի և արդյունավետ։ Տարիների ընթացքում փոխվել է միայն նյութը՝ դարձել է ավելի ամուր, ավելի դիմացկուն և բարձրորակ։ Ձևը մնացել է նույնը, իսկ որակը՝ բարելավվել է։ Ցավալի է, որ ոմանց պետք է հիշեցնել այս կարևոր դասը։

Մինչ մի պարզ անվտանգության ամրակ պահպանում է իր ձևը, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է փոխել մեր ազգային ինքնությունը՝ փորձելով հեռացնել Արարատ լեռը մեր զինանշանից, փոխել պետական հիմնը և Ազգային ժողովից հանել Արցախի դրոշները։

Նա այս ամենն անվանում է «փոփոխություն», մենք՝ մեր ազգային ինքնության ճանապարհից շեղում։

Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն։

Արարատը, հիմնը և մեր դրոշները մեր հավերժական ձևն են։

Ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար մենք չպետք է փոխենք մեր խորհրդանիշները, այլ ցանկացած մարտահրավերի առաջ պետք է ամրացնենք այն «նյութը», որից կազմված են մեր ազգային ինքնությունն ու դիմադրողականությունը։

Ազգային ինքնությունը չպետք է փոխել, այլ պետք է ամրացնել։

