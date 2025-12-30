Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն. Լուսանկար․ #ՄերՁևով

Նայեք այս անվտանգության ամրակին։
Անցել է գրեթե 200 տարի, բայց այն տեսքով գրեթե չի փոխվել։
Ինչո՞ւ։ Որովհետև դրա ձևավորումը պարզ է, խելացի և արդյունավետ։ Տարիների ընթացքում փոխվել է միայն նյութը՝ դարձել է ավելի ամուր, ավելի դիմացկուն և բարձրորակ։ Ձևը մնացել է նույնը, իսկ որակը՝ բարելավվել է։ Ցավալի է, որ ոմանց պետք է հիշեցնել այս կարևոր դասը։
Մինչ մի պարզ անվտանգության ամրակ պահպանում է իր ձևը, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է փոխել մեր ազգային ինքնությունը՝ փորձելով հեռացնել Արարատ լեռը մեր զինանշանից, փոխել պետական հիմնը և Ազգային ժողովից հանել Արցախի դրոշները։
Նա այս ամենն անվանում է «փոփոխություն», մենք՝ մեր ազգային ինքնության ճանապարհից շեղում։
Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն։
Արարատը, հիմնը և մեր դրոշները մեր հավերժական ձևն են։
Ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար մենք չպետք է փոխենք մեր խորհրդանիշները, այլ ցանկացած մարտահրավերի առաջ պետք է ամրացնենք այն «նյութը», որից կազմված են մեր ազգային ինքնությունն ու դիմադրողականությունը։
Ազգային ինքնությունը չպետք է փոխել, այլ պետք է ամրացնել։
Բաց մի թողեք
EuroNews. Բաքվի «Սպիտակ քաղաքը» ցույց է տալիս, թե ինչպես է մարդակենտրոն պլանավորումը վերաձևավորում քաղաքային կյանքը
Լևոն Քոչարյանը, Աննա Գրիգորյանը, Աղվան Վարդանյանը և Էլինար Վարդանյանը` Սյունիքի դիրքերում. Լուսանկար
Գերատեսչություններում շատերը նեղացել են ու անգամ բոյկոտել տարեվերջյան փարթիները