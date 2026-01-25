Ինչպես եվրոպացիները միավորվեցին՝ Գրենլանդիան Թրամփից պաշտպանելու համար

Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան զավթելու համար մաքսատուրքեր սահմանելու ցնցող սպառնալիքը հանգեցրեց ժամանակի դեմ խելահեղ մրցավազքի՝ տրանսատլանտյան դաշինքի փլուզումը կանխելու համար: Ահա, թե ինչպես են եվրոպացիները միավորվել՝ այն փրկելու համար:
Չնայած վնասվածքներին և ջախջախվածությանը, Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև 80 անընդմեջ տարի տևած կապը դեռ նոր է տեսնում:
Սա այն ուղերձն էր, որը տեսանելիորեն թեթևացած եվրոպացի առաջնորդները փոխանցեցին արտասովոր շաբաթվա ավարտին, որը Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերը վտանգավոր կերպով մոտեցրեց Գրենլանդիայի ապագայի շուրջ լիակատար, աղետալի առևտրային պատերազմի:
Ընդհանուր առմամբ հինգ օր Դոնալդ Թրամփը մայրցամաքը լարվածության մեջ պահեց՝ իր ցնցող սպառնալիքով՝ լրացուցիչ 10% մաքսատուրք սահմանել ութ եվրոպական երկրների համար, որոնք բոլորը ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, փորձելով խստորեն խոչընդոտել Դանիայի թագավորությանը պատկանող հանքանյութերով հարուստ, կիսաինքնավար կղզու ձեռքբերումը:
«Այս սակագինը կլինի վճարման ենթակա մինչև Գրենլանդիայի ամբողջական և ամբողջական գնման գործարքի կնքումը», – գրել է Թրամփը իր այժմ արդեն անպարկեշտ ուղերձում։
Զայրույթը խլացնող էր։ Նախագահներն ու վարչապետները միաձայն հանդես եկան՝ աջակցելու Դանիայի ինքնիշխանությանը և դատապարտելու այն, ինչը նրանք համարում էին բացահայտ շանտաժ նախագահի կողմից, որը մտադիր էր վերաձևավորել համաշխարհային կարգը իր սեփական տեսլականի համաձայն։
«Ոչ մի սպառնալիք կամ սպառնալիք չի ազդի մեզ վրա», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Դատապարտումների առաջին ալիքին հաջորդեց խելահեղ մրցավազք՝ ժամանակի դեմ՝ համոզելու Թրամփին հրաժարվել իր անեքսիոնիստական օրակարգից և փրկել տրանսատլանտյան հարաբերությունները, և պատրաստվել հակահարված տալու, եթե վատագույնը պատահի։
ԵՄ դեսպանները հանդիպեցին կիրակի օրը՝ Թրամփի սոցիալական ցանցերում տարածած ուղերձից մեկ օր անց, որպեսզի սկսեն նախապատրաստական աշխատանքները փետրվարի 1-ի համար, այն օրվա համար, երբ պետք է ուժի մեջ մտնեին 10% սակագները։
Ֆրանսիան առաջատար դեր ստանձնեց՝ հրապարակավ կոչ անելով ակտիվացնել Հարկադրանքի դեմ գործիքը, որը թույլ կտա լայնածավալ հակահարվածներ կիրառել բազմաթիվ տնտեսական ոլորտներում։ Սկզբնապես Չինաստանին հաշվի առնելով մշակված այս գործիքը երբեք չի օգտագործվել՝ նույնիսկ անցյալ տարի Սպիտակ տան հետ առևտրային բանակցությունների ժամանակ, երբ Թրամփը անընդհատ բարձրացնում էր խաղադրույքը՝ եվրոպացիներին լայնածավալ զիջումների մղելու համար։
Այն ժամանակ անդամ պետությունները կտրուկ բաժանվել էին արձագանքելու ձևի հարցում. Ֆրանսիան և Իսպանիան կողմ էին հարձակմանը, իսկ Իտալիան և Գերմանիան՝ փոխզիջման։ Սակայն այս անգամ ամեն ինչ այլ էր՝ կտրուկ։
Թրամփն այլևս մաքսատուրքեր չէր կիրառում առևտրային հոսքերը վերականգնելու և ներքին արտադրությունը խթանելու համար, այն պատճառները, որոնք նա նշել էր 2025 թվականի գարնանը իր «Ազատագրման օրը»։ Այս անգամ նա ձգտում էր մաքսատուրքեր կիրառել դաշնակցից տարածք խլելու համար։
«Մեզ վտանգավոր անկման պարույրի մեջ գցելը միայն կօգնի այն հակառակորդներին, որոնց մենք երկուսս էլ այդքան պարտավորված ենք դուրս պահել մեր ռազմավարական լանդշաֆտից», – Դավոսում ունեցած ելույթում ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Այսպիսով, մեր պատասխանը կլինի անսասան, միասնական և համաչափ»։
Մարտահրավերն աննախադեպ չափերը ծանր բեռ դարձրին մայրաքաղաքների համար, որոնք արագորեն հաշտվեցին իրական հակահարվածի հեռանկարի հետ։ Դա կտրուկ հակադրվում էր 2025 թվականի բանակցություններին խանգարող քաղաքական բաժանումներին և վերապահումներին։
Բրյուսելի դիվանագետները խոսում էին տնտեսական ցավը դիմանալու կոլեկտիվ վճռականության մասին՝ հանուն Գրենլանդիայի, Դանիայի և ամբողջ դաշինքի ինքնիշխանության պաշտպանության։ Սեղանին դրվեց 93 միլիարդ եվրո արժողությամբ «ակն ընդ ակն» միջոցառումների մանրամասն ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեին Թրամփի լրացուցիչ մաքսատուրքերի ուժի մեջ մտնելուն պես։
Զուգահեռաբար, Թրամփի վերջնագրից զայրացած Եվրախորհրդարանը քվեարկեց ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վավերացումը անորոշ ժամանակով հետաձգելու օգտին՝ արգելափակելով ամերիկյան արտադրության ապրանքների համար զրոյական մաքսատուրքերի արտոնությունները, որոնց մասին ֆոն դեր Լեյենը և Թրամփը համաձայնության եկան հուլիսին։
Հրում և քաշում
Եվ այնուամենայնիվ, երբ եվրոպացի առաջնորդները միավորեցին շարքերը և հակադարձեցին Թրամփի էքսպանսիոնիզմին, նրանք նաև բոլոր լսողներին հստակեցրին, որ դիվանագիտությունը նրանց նախընտրելի տարբերակն է տրանսատլանտյան դաշինքը կենդանի պահելու համար։
«Մենք ցանկանում ենք խուսափել այս վեճի ցանկացած սրացումից, եթե դա հնարավոր է», – ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ «Մենք պարզապես ցանկանում ենք փորձել միասին լուծել այս խնդիրը»։
Եվրոպացիները սկսեցին փնտրել «շեղման կետ», ինչպես դիպուկ նշեց Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, որպեսզի կանխեն լայնածավալ բախումը, պաշտպանեն Գրենլանդիան և թույլ տան Թրամփին որոշակի հաղթանակ տանել։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ենթադրեց, որ Թրամփը, հնարավոր է, սխալ է հասկացել կղզի ուղարկված հետախուզական առաքելության նպատակը, որը նա իր սոցիալական գրառման մեջ նշել է որպես 10% մաքսատուրքի սպառնալիքի արդարացում։
Սկզբում դիվանագիտական առաջարկները ձախողվեցին: Ֆոն դեր Լեյենը և Մերցը փորձեցին հանդիպել Թրամփի հետ Դավոսում, բայց չնայած տարածված ենթադրություններին, երկկողմ հանդիպումները այդպես էլ տեղի չունեցան: Միևնույն ժամանակ, Թրամփը հրապարակեց Մակրոնի հաղորդագրությունը, որում Ֆրանսիայի առաջնորդը նրան ասում էր. «Ես չեմ հասկանում, թե ինչ եք անում Գրենլանդիայում»:
Ֆրանսիայի նախագահի շրջապատի աղբյուրի կողմից հաստատված տեքստում նաև առաջարկվում էր G7 գագաթնաժողով «ռուսների լուսանցքում» լինելով, առաջարկ, որն անմիջապես զարմանք առաջացրեց՝ հաշվի առնելով Կրեմլին միջազգային մակարդակով մեկուսացնելու Եվրոպայի ընդհանուր ռազմավարությունը:
Քանի որ լարվածությունը գնալով աճում էր, Թրամփը բարձրացավ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի բեմ և կրկնապատկեց Գրենլանդիան գրավելու իր ցանկությունը, որը նա երբեմն անվանում էր «Իսլանդիա»:
«Մենք ուզում ենք սառույցի մի կտոր աշխարհի պաշտպանության համար, և նրանք (եվրոպացիները) այն չեն տա», – ասաց նա Դավոսի լեփ-լեցուն դահլիճում: «Նրանք ունեն ընտրություն. դուք կարող եք ասել «այո», և մենք շատ շնորհակալ կլինենք, և դուք կարող եք ասել «ոչ», և մենք կհիշենք»:
Այնուամենայնիվ, Թրամփը նաև ասաց, որ չի ցանկանում ռազմական ուժ կիրառել իր տարածքային նպատակներին հասնելու համար, ինչը նախկինում հրաժարվել էր բացառել: Եվրոպացիները արագորեն հասկացան նրբերանգը և հույս ունեին, որ շուտով բաց կլինի։
Ելույթը հարթեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի համար, ով ճգնաժամի սրման ժամանակ գաղտնի էր պահում իր դիրքորոշումը, Դավոսում հանդիպելու Թրամփի հետ և կնքելու այն, ինչ երկու տղամարդիկ անվանել են «շրջանակային համաձայնագիր», որը կբարձրացնի Գրենլանդիայի և ամբողջ Արկտիկական տարածաշրջանի անվտանգությունը։
Համաձայնագիրը, որի մանրամասները դեռևս հրապարակված չեն և ենթակա են հետագա քննարկումների, այն «ելքային կետն» էր, որը դաշնակիցները հուսահատորեն փնտրում էին. Թրամփը հաստատեց, որ այլևս չի կիրառի մաքսատուրքեր կամ չի հետապնդի Գրենլանդիայի սեփականության իրավունքը։
Մինչև հինգշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպեցին արտակարգ գագաթնաժողովի, մթնոլորտը փոխվել էր։
Վարչապետները լայն ժպիտներով միմյանց մեջք-մեջք էին սեղմում և թեթևակիորեն թփթփացնում։ Ժամանելուն պես նրանք լրագրողներին ասացին, որ տրանսատլանտյան կապը չափազանց արժեքավոր է մեկ շաբաթում հրաժարվելու համար։
Սենյակում հանգիստը շոշափելի էր, չնայած անհանգստության և շփոթության զգացողությանը, որը կախված էր օդում, և Թրամփի Գրենլանդիայի հանդեպ մոլուցքի վերադարձի մասին մտավախություններին։
«Մենք շարունակում ենք մնալ չափազանց զգոն և պատրաստ օգտագործել մեր գործիքները, եթե լինեն հետագա սպառնալիքներ», – ասաց Մակրոնը՝ գովաբանելով Եվրոպայի միասնության դրսևորումը։
Գիշերային գագաթնաժողովից հետո առավոտյան Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը Բրյուսելում հանդիպեց Մարկ Ռուտտեի հետ, իսկ ավելի ուշ թռավ Նուուկ՝ ցրելու այն տպավորությունը, որ շրջանակային համաձայնագիրը կգրվի առանց Դանիայի կամ Գրենլանդիայի համաձայնության։
Մարտական հարված
Մի իմաստով, իրադարձությունների շղթան ավարտվեց այնպես, ինչպես սկսվեց. եվրոպացիները ԱՄՆ-ին անվանեցին իրենց ամենամոտ դաշնակիցը և խոստացան համատեղ աշխատել համաշխարհային մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Սակայն մակերեսի տակ ցավոտ հաշվեհարդար էր ընթանում։
Եվրոպացիները վերջին տարին անցկացրել են Թրամփի անկայուն արտաքին քաղաքականությունը զսպելու ջանքերով՝ անհավատությամբ դիտելով, թե ինչպես է նա առաջարկում Կրեմլի հետ բիզնես նախագծեր, պատժամիջոցներ կիրառում Միջազգային քրեական դատարանի դատավորների նկատմամբ, Նիկոլաս Մադուրոյին հեռացնում Վենեսուելայի իշխանությունից և ընդլայնում է պատերազմից հետո Ղազայի կառավարման համար ստեղծված Խաղաղության խորհուրդը՝ այն դարձնելով ՄԱԿ-ի մրցակից։
Մինչդեռ այդ խաթարող գործողությունները, մեծ կամ փոքր չափով, հանդուրժվում էին, Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի կոշտ հետապնդումը չափազանց ծանր էր։ Շատերի համար սակագնային սպառնալիքը հատեց սահմանը և ստեղծեց նախադեպ, նույնիսկ եթե այն ի վերջո հետ կանչվեց։
Այս անհանգիստ շաբաթվա հետևանքները չեն անհետանա։
Ինչպես ասաց ֆոն դեր Լեյենը, դա միայն կուժեղացնի ավելի անկախ Եվրոպայի կոչերը՝ գործընկերների ավելի լայն ցանցով, որին կարելի է հենվել։
«Բոլորը եզրակացրել են, որ հարաբերությունները գտնվում են այլ հիմքերի վրա», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Եվ դա պահանջում է մեր կողմից որոշումներ»։
Բաց մի թողեք
«Ամերիկյան երազանքը մեռած է». ԵՄ-ն ընդունում է, որ Թրամփը իր կողմից չէ
ԵՄ առաջնորդները հարգանք են պահանջում Թրամփից
ՀԱՊԿ-ը կարող է փլուզվել, փորձագետները չեն բացառում անգամ ՆԱՏՕ-ի «մահը»