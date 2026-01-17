17/01/2026

Ինչպես Իրանի ռազմական ուժը ստիպեց Թրամփին երկու անգամ մտածել. «The Telegraph»

Մինչ Դոնալդ Թրամփը այս շաբաթ քննարկում էր Իրանին հարվածելու հարցը, Իսրայելի քաղաքային աշխատողները հոգնած վերաբացնում էին հանրային ռումբապաստարանները, որոնք փոշի էին կուտակել անցյալ տարվա հունիսի պատերազմից ի վեր, գրել է «The Telegraph»-ը։

Շաբաթավերջին Վաշինգտոնում տոնը զգալիորեն փոխվել է։

«Մենք մեր պատրաստության գագաթնակետին ենք», – ասել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (IRGC) էլիտար հրամանատարը՝ պնդելով, որ իրենց հրթիռների պաշարներն ավելացել են անցյալ ամառվա 12-օրյա հակամարտությունից ի վեր։

«Անցյալ տարվա պատերազմին չնայած՝ Իրանը պահպանում է բավարար ռազմական հզորություն՝ տարածաշրջանում իր թշնամիներին անհանգստացնելու համար, որոնք դեռևս սպասում են ԱՄՆ-ի լրացուցիչ ուժերի ժամանմանը»,- գրել է թերթը։

Ամենամտագոյն մտահոգիչներից մեկը կարճ հեռահարության հրթիռների զգալի պաշարն է, որոնք կարող են հարվածել ԱՄՆ ռազմական ակտիվներին Կատարում, Բահրեյնում, ԱՄԷ-ում, Քուվեյթում, Օմանում ու Սաուդյան Արաբիայում։

Իրանը, որը հայտնվել է անկյունում, կարող է դրանք օգտագործել նաև Պարսից ծոցի էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ, ինչպես նախկինում արել է Սաուդյան Արաբիայի դեպքում։

Ըստ թերթի՝ հուսալի գնահատականները դժվար է հաստատել, բայց ամենալավ ենթադրությունն այն է, որ Իրանն իր տրամադրության տակ ունի մոտ 1750 կարճ հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ, ինչպիսիք են «Ֆաթեհ-110»-ը և «313»-ները, «Զոլֆագհարը» և «Ղիամ-1»-ը։

Մինչդեռ ԱՄՆ-ն Մերձավոր Արևելքում ունի մի շարք «Patriot» զենիթային մարտկոցներ, սակայն դրանք նախատեսված են հրթիռի հետագծի «վերջնական» փուլի համար, երբ դրանք մոտենում են թիրախին։

Հրթիռային հարվածների հետագծի վաղ փուլում նոսրացնելու համար Ամերիկան ​​կնախընտրեր տարածաշրջանում ունենալ ավելի շատ ռազմածովային ականակիրներ ու կործանիչներ։

