«Ինչքան էլ գազ գա, մեկ ա հլը երկար ժամանակ թանկով են լցնելու՝ 250-320 դրամ, քանի դեռ կա, խի էժան ծախեն»

«Հեղուկ գազ չկա, եղածն էլ գրեթե կրկնապատիկ թանկ է։ Տևական ժամանակ է, վարորդները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում հեղուկ գազի դեֆիցիտի վերաբերյալ, սակայն ո՛չ լսող կա, ո՛չ խնդիրը լուծող։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Վարորդները ֆեյսբուքյան փակ խմբերում վստահեցնում են, որ հեղուկ գազի ճգնաժամն արհեստական է։ Թեև, օրինակ, Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը վստահեցնում է, որ ճգնաժամը ներկրման հետ կապված խնդիրների պատճառով է։
Ժամեր առաջ վարորդներից մեկը գրել է՝ «Վաղը պոլնի գազ ա գալու, Լարսը նոր 100-ից ավել գազի մեքենա անցան»։
Սրան ի պատասխան շատերը հուսահատ գրում էին․ «Ինչքան էլ գա, մեկ ա հլը երկար ժամանակ թանկով են լցնելու՝ 250-320 դրամ, քանի դեռ կա, խի էժան ծախեն», «Երևի ուզում են լավ թիքա պոկեն էլի, մինչև գնացքով բերողները, էլ չեն կարողանալու Լարսի փակ լինելու վրա քցեն»։
Ստացվում է, որ սա անվստահություն է ՀՀ պետական կառույցների նկատմամբ։
Հետաքրքիրն այն է, որ բացի դեֆիցիտից, որի համար գրեթե որևէ կառույց չի փորձում պատասխանատվություն կրել, խնդիր է նաև շուկայում առկա հեղուկ գազի գինը։ Օրինակ՝ Երևանում և մարզերում տարբեր լցակայաններում կա գնային կտրուկ տատանում․ Երևանում այն արժե 250-270 դրամ, իսկ մարզերում՝ 290-320 դրամ։
Մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը երեկ Կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հուսադրել էր, թե հեղուկ գազի թանկացումը սարսափելի չէ․ հեղուկ գազի թանկ ամիսներ կան, որից մեկը հունվարն է, մյուսը՝ հունիսը։
«ՀՀ-ում 187 տնտեսվարող սուբյեկտ հեղուկ գազ է ներմուծում, և չի կարող այդտեղ լինել ո՛չ հակամրցակցային համաձայնություն, ո՛չ գերիշխող դիրքի չարաշահում։ Թանկացումը ստեղծված առաջարկ-պահանջարկ հարաբերակցության արդյունք էր, լցնողների քանակը շատ է, առաջարկը՝ քիչ։ Հեսա մի քիչ հետո կգա, կիջնի գինը, որևէ սարսափելի բան չկա։ Ինչպես հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը նախորդ Կառավարության նիստում, տրանսպորտային հանգույցների խնդիրների լուծման պարագայում այլևս մենակ ցամաքային տրանսպորտից կախված չենք լինի», — հավաստիացրեց հանձնաժողովի նախագահը։
Փաստացի հանձնաժողովի նախագահի խոսքից հասկանում ենք, որ անգամ վերահսկողություն իրականացնելու պատրաստակամություն չկա։
Տնտեսագետների կարծիքով՝ մեղքը տրանսպորտային խնդիրների վրա գցելու միակ տողատակը այն է, որ իշխանությունը փորձում է ադրբեջանական երկաթուղին գովել։ Իսկ հեղուկ գազի ճգնաժամը ստեղծվել է, որպեսզի վաճառվի Ադրբեջանից բերված բենզինը։ Այս մասին վարորդներն ավելի հաստատակամ պնդումներ են անում, քանի որ հեղուկ գազն այնքան է թանկացել, որ ավելի մատչելի է դարձել բենզինով մեքենա վարելը»։
Հեղուկ գազի բարձր գինը անընդունելի է, իմ գնահատմամբ՝ իր մեջ ունի և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ մաս։ Այս մասին գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը:
«Ակտիվ աշխատում ենք, որպեսզի նոր խմբաքանակները արագ գան և գինը նվազի։ Իսկ գինը նվազելու է, այդ թվում նաև երկաթուղային փոխադրումների մեկնարկի միջոցով»,-գրել է նա։
