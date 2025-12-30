30/12/2025

Ինչ է որոշել դատարանը Բագրատ սրբազանի պահով

Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է Բագրատ սրբազանի պաշտպանների` կալանավորման դեմ բողոքը։

Ի դեպ, մեզ նաեւ ասացին, որ Վերաքննիչ դատարանը բավարարել է գործով անցնող Մովսես Շարբաթյանի փաստաբանների բողոքը. նա ազատ կարձակվի։

Հիշեցնենք, որ Բագրատ սրբազանի եւ մյուսների գործով անցնում է 18 մեղադրյալ ահաբեկչության և իշխանության յուրացման նախապատրաստման հոդվածներով։ Մեղադրյալները մեղադրանքը չեն ընդունում։

