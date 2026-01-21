21/01/2026

Ինչ կապ ունի Հայկ Սարգսյանը՝ Հովիկ Աղազարյանի քրեական գործի հետ

infomitk@gmail.com 21/01/2026 1 min read

ՔՊ-ում, ըստ ամենայնի, որոշել են պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին ոչ միայն «գծերից գցել»` մերժել պատգամավորական թեկնածության հայտը, այլեւ իրավական գործընթաց սկսել նրա նկատմամբ։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մենք տեղեկացանք, որ Հովիկ Աղազարյանի գործով դատական վերջին նիստի ժամանակ մեղադրող դատախազը հնչեցրել է նաեւ Հայկ Սարգսյանի անունը, մասնավորապես, ոչխարների վերաբերյալ կաշառքի հայտնի գործով նիստին հեռախոսային խոսակցությունների վերծանություն է ներկայացրել դատարանում, որտեղ ոչ այնքան Աղազարյանի անունն է հիշատակվել, որքան Հայկ Սարգսյանի։

Պարզվում է՝ գործով անցնող Սլավիկ Կարապետյանն իր աներոջ՝ Աշոտիկ Կամավոսյանի հետ հեռախոսազրույցում հիշատակել է Շիշ բռնողի անունը, ասել, որ Սլավիկ Պողոսյանի հետ գնացեք, Սեւանում Աղազարյանի հետ հանդիպեք, ապա հավելել է, որ Շիշ բռնողն էլ է այդտեղ լինելու՝ նախկինում ոչխարների թեմայով ինքն է զբաղվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն դատավորներին պատժելու նախագիծ է բերել ԱԺ

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով ում հետ կմասնակցի 2026 թվականի ընտրություններին․ նախնական պատկեր

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիկյանը դատարանում հաղթել է ՆԳՆ-ին․ Լուսանկար

21/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի կախարդական, առեղծվածային առևտրային զենքը և Թրամփին բռնելու այլ տարբերակներ

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է «անզիջում» արձագանք Թրամփին՝ ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունների խռովքի պայմաններում

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Յոթ օրենսդիրներ լքեցին հոլանդական ծայրահեղ աջ առաջնորդ Վիլդերսի կուսակցությունը՝ հարված հասցնելով ղեկավարությանը

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Make America Go Away» գլխարկները ժողովրդականության աճ են գրանցում Գրենլանդիայի շուրջ վեճի ֆոնին

21/01/2026 infomitk@gmail.com