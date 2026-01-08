Իշխանության կամակատարի կարգավիճակում հայտնված կառույցին «նվեր» եմ մատուցելու․ Գեղամ Մանուկյան

ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը գրել է․
«Այսօր նոր կարգավորումներով նշվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողի օրը։ Վաղուց այլեւս իշխանության կամակատարի կարգավիճակում հայտնված կառույցին «նվեր» եմ մատուցելու առաջիկա ժամերին։
Կեղծիքների մեջ խրվածների հերթական կեղծիքների խմբաքանակի հրապարակումը…»:
