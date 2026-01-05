05/01/2026

Իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական ուժը (անհատը) պետք է միշտ պատրաստ լինի իշխանազրկման

Իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական ուժը (անհատը) պետք է առաջնորդվի հետևյալ բանաձևով.

Առաջին` իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական ուժը (անհատը) պետք անի ամեն ինչ (Սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում) իշխանությունը պահելու համար:

Երկրորդ` իշխանության ղեկին գտնվող քաղաքական ուժը (անհատը) պետք է միշտ պատրաստ լինի իշխանազրկման (Սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում)։

Հայտարարված մարտակոչից հետո ակնհայտ է, որ ՀՀ վարչապետի համար անընդունելի է բանաձևի երկրորդ կետը։

