Իսրայելում մտավախություն ունեն Էրդողան – Թրամփ սիրախաղից, Հայաստանում՝ ոչ

Իսրայելական մամուլը հայտնել է, որ վարչապետ Նաթանյահուն տիկնոջ հետ արդեն ժամանել է Ֆլորիդա, որտեղ կկայանա նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ:
Ի տարբերություն նախորդ բանակցությունների, Նաթանյահուն այս անգամ ԱՄՆ նախագահի հետ կհանդիպի միայն Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպան Լեյթերի մասնակցությամբ: Երուսաղեմում, ինչպես «Եդիոտ ահրոնոտն» է փոխանցել, «խիստ մտահոգված են, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է պարտադրել, որ Իսրայելն անցնի Գազայում հրադադարի հաստատման համաձայնագրի երկրորդ փուլի իրականացմանը՝ առանց անվտանգության իրական երաշխիքների»:
Հավանական է, որ այդ մտահոգությունները բավական մտահոգիչ են: Նաթանյահուի հետ Միացյալ Նահանգներ են մեկնել իսրայելցի զոհված պատանդ Ռան Գվիլի մայրը և եղբայրը: Ռան Գվիլի աճյունը դեռևս չի հայրենադարձվել:
Երուսաղեմում հույս ունեն, որ ԱՄՆ նախագահը կընդունի նրա մորը և եղբորը, որպեսզի կարևորի, որ «ՀԱՄԱՍ-ը լիովին չի կատարել իսրայելցի պատանդների և զոհվածների աճյունների վերադարձի պարտավորությունը»:
Իսրայելական vesty ռուսալեզու կայքը գրել է, որ Նաթանյահուին «լուրջ փորձություն է սպասում, քանի որ ԱՄՆ նախագահը որոշել է Գազայում կարգավորման հասնել ամեն գնով»: Լրատվամիջոցը հատկապես ուշադրություն է դարձրել ամերիկյան խոսույթի փոփոխությանը, եթե նախկինում Վաշինգտոնը պնդում էր, որ ՀԱՄԱՍ-ը պետք է զինաթափվի, ապա այսօր խոսում է «սպառազինությունները շահագործումից դուրս բերելու անհրաժեշտության» մասին:
Իսրայելում գտնում են, որ այդ դեպքում ՀԱՄԱՍ-ը կարող է պահեստավորել սպառազինությունները և ցանկացած հարմար առիթով գործի դնել:
Երկրորդ «անակնկալը» կարող է լինել «Միջազգային կայունացնող ուժերին» Թուրքիայի մասնակցությունը: Թեև Թրամփը «հարգում է այդ հարցում Նաթանյահուի դիրքորոշումը, բայց եթե հարկ լինի ընտրություն կատարել ծրագրի ձախողման և Թուրքիայի ներգրավվածությամբ այն իրականացնելու հնարավորության միջև, ապա ԱՄՆ նախագահն, ամենայն հավանականությամբ, կընտրի երկրորդ տարբերակը»,- համոզված է «Եդիոտ ահրոնոտի» մեկնաբանը:
Պարբերականն, ընդսմին, նշել է, որ Գազայում Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայությունը Վաշինգտոնում իր կապերով «պաշտպանում է նաև Կատարը», իսկ Դոհայի հետ Դոնալդ Թրամփը խոշորածավալ ներդրումային ծրագրեր ունի:
Թրամփ-Նաթանյահու տարեվերջյան հանդիպումից, կարելի է ասել, իսրայելական մամուլի սպասումները հիմնականում դրական չեն: Ընդ որում, բավական հստակ երևում է, որ գլխավոր մտահոգությունը գալիս է Գազայում և Սիրիայում Թուրքիայի դիրքերի ամրապնդման հավանականությունից:
Ավելի պարզ ասած, Երուսաղեմում մտահոգված են, որ Իսրայելը «կարող է կորցնել Մերձավոր Արևելքում և Պարսից ծոցի շրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարական միակ դաշնակցի առավելությունը»:
Եթե դա տեղի ունենա, ապա կսահմանափակվի նաև Իրանի դեմ գործելու հնարավորությունը:
Իսկ Հայաստանը որևէ մտավախություն չունի արդյոք, հարցը՝ հռետորական է ․․․
