15/01/2026

Իսրայել պետությունը անմիջապես կճանաչվի, ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները կկարգավորվեն. Ռեզա Փահլավի

infomitk@gmail.com 15/01/2026 1 min read

Ռեզա Փահլավին բացահայտել է Իսլամական Հանրապետության հնարավոր անկումից հետո հաստատվելիք աշխարհիկ պետության հիմնական քաղաքական գիծը։

Նա նշել է, որ առաջին հերթին կդադարեցվի Իրանի ռազմական միջուկային ծրագիրը, իսկ ահաբեկչության, կազմակերպված հանցագործության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության և արմատական իսլամիզմի դեմ պայքարը կծավալվի տարածաշրջանային և համաշխարհային գործընկերների հետ համատեղ։

«Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կկարգավորվեն, մեր բարեկամությունը Ամերիկայի և նրա ժողովրդի հետ կվերականգնվի, Իսրայելի պետությունը անմիջապես կճանաչվի։ Մենք կձգտենք ընդլայնելու աբրահամյան համաձայնագրերը՝ դրանք վերածելով Կիրովի համաձայնագրերի, որոնք կմիավորեն ազատ Իրանը, Իսրայելը և արաբական աշխարհը»,- նշել է նա։

Փահլավին հավելել է, որ ժողովրդավարական Իրանը կբացի իր տնտեսությունը առևտրի, ներդրումների և նորարարության համար և կձգտի ներդրումներ կատարել համաշխարհային տնտեսությունում։

«Անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իրանի ռազմական միջուկային ծրագիրը կդադարեցվի։ Ահաբեկչական խմբավորումներին ցուցաբերվող աջակցությունն անհապաղ դադարեցվելու է»,- ասել է նա։

