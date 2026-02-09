Ինչպես Իտալիայի ամենահակասական քաղաքական գործիչը վերադարձավ Ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Մատեո Սալվինին խաղադրույք է կատարում Խաղերի կողմից ապահովվող ենթակառուցվածքային խթանման վրա՝ ազգային ասպարեզում իրեն վերահաստատելու համար, բայց դա կարող է այդքան պարզ չլինել։
Իտալիայի փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի համար Միլան Կորտինայի Ձմեռային օլիմպիական խաղերը սպորտի մասին չեն։ Դրանք գոյատևման մասին են։
Սա ծանր շրջան էր Իտալիայի ամենահակասական քաղաքական գործչի համար։ Աջակողմյան ծայրահեղ առաջնորդը, որը մի ժամանակ գերիշխող ուժ էր, այժմ կրտսեր գործընկեր է աջակողմյան վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի գլխավորած կառավարությունում։ Եվ այս շաբաթ նրա «Լիգա» կուսակցության ներսում հանրային պառակտումը, որի պատճառով պատգամավոր Ռոբերտո Վանաչին հեռացավ մրցակից կուսակցություն ձևավորելու համար, ընդգծեց Սալվինիի ներքին քաղաքականության մեջ հեղինակության անկումը։
Մինչ նա պայքարում է ազգային ասպարեզում իրեն վերահաստատելու համար, Խաղերն առաջարկում են ավելի շոշափելի բան, քան քաղաքական կարգախոսները։ Տարածվելով Իտալիայի հյուսիսում՝ Լիգայի ավանդական հենակետում՝ և միլիարդավոր պետական միջոցներով սնվելով՝ Խաղերը Սալվինիի համար հնարավորություն են դարձել ցույց տալու նոր միջոցների, ենթակառուցվածքների և աշխատատեղերի կոնկրետ մատակարարումը իր ընտրողների բազային այն պահին, երբ նրա ղեկավարությունը ճգնաժամի մեջ է։
Այլ կերպ ասած՝ գլոբալ մարզական միջոցառում, որը վերաօգտագործվել է որպես տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային խթան։
Վերջերս Լոմբարդիայում Օլիմպիական խաղերին կապված շինհրապարակ այցելության ժամանակ Սալվինին, հագած կապույտ Armani իտալական թիմի դահուկային բաճկոն, Ձմեռային Օլիմպիական խաղերը ներկայացրեց ոչ թե որպես մարզական ներկայացում, այլ որպես սերնդի մեջ մեկ անգամ պատահող հնարավորություն՝ կառուցելու ենթակառուցվածքներ, որոնք կշարունակեն գոյատևել միջոցառումից հետո։
«Խոստովանում եմ,- ասաց նա քննադատությանը հեգնական պատասխանում,- մենք օգտագործում ենք Օլիմպիական խաղերը՝ Լոմբարդիայի համար այնպիսի բաներ կառուցելու համար, որոնք կմնան հաջորդ 50 տարիների ընթացքում»։
Այնուամենայնիվ, դա մի շարք ռիսկերով և քննադատներով ծրագիր է՝ թե՛ Սալվինիի կուսակցության դրսից, թե՛ ներսում։
Հյուսիսի արքա՞
Քննադատների համար Սալվինիի օլիմպիական ռազմավարությունը ավելի քիչ է վերաբերում ժառանգության կառուցմանը, քան վնասի վերահսկմանը։
Ընդդիմադիր «5 աստղ» շարժման պատգամավոր Գաետանո Ամատոն ասել է, որ Սալվինին փորձում է հարթել Լիգայի հյուսիսային բազայի դժգոհությունը, որը զայրացած է կուսակցության անջատողական արմատներից դեպի ազգայնական պոպուլիզմ անցնելու, Վաննաչիի նման կոշտ գծի գործիչների բարձրացման և Սալվինիի կողմից Մեսինա կամրջի նախագծի դադարեցման համար մղվող ջանքերի պատճառով։
Ամատոն ասել է, որ Օլիմպիական խաղերը հնարավորություն են տալիս վերականգնել այդ հավասարումը։ Սալվինին, որը հրաժարվել է հարցազրույց տալ այս հոդվածի համար, ձգտում է վերականգնել հյուսիսում աջակցությունը՝ Խաղերին կապված միջոցների, աշխատատեղերի և պայմանագրերի հոսքի միջոցով։ Կուսակցությունն այժմ կարող է մատնանշել նոր ճանապարհներ, երկաթուղային կապեր և շինարարական աշխատանքներ, և պնդել, որ հաջողվել է ստիպել կենտրոնական կառավարությանը ֆինանսավորել իր ամրոցներում իրականացվող հանրային աշխատանքները։
Լիգան «բաժանում է ավարը հյուսիսային շրջանների միջև, և Սալվինին հույս ունի հյուսիսում ձայներ վերադարձնել՝ փող և պայմանագրեր բաժանելով», – ասաց Ամատոն։
Իտալիայի պոպուլիստական աջակողմյանների համար գրավչությունը միանշանակ է։ Սուրեյի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Դանիելե Ալբերտացին ասաց, որ Խաղերը հստակորեն ամրապնդում են Սալվինիի՝ որպես գործող մարդու պատմությունն իր հակառակորդների մասին, որոնց նա պատկերում է որպես խոչընդոտողներ։
«Դա մի տեսակ կատարյալ է նրա համար», – ասաց Ալբերտացին։ Աճող խնդիրների պատճառով Սալվինին ռիսկի դիմեց «սահել դեպի ապագա՝ ղեկավարելով մի կուսակցություն, որն այլևս գոյության պատճառ չունի»։ Նրա ազդեցությունը ռազմավարական որոշումների վրա արդեն նեղացել է, քանի որ նրա առաջնահերթությունները կենսաթոշակային բարեփոխումների և Ուկրաինայի աջակցության նման հարցերի վերաբերյալ Մելոնիի կողմից բազմիցս նոսրացվում կամ անտեսվում են։
Սակայն ռիսկը մեծ է. իր կապը Խաղերի հետ կապված ենթակառուցվածքների իրականացման հետ այդքան սերտորեն կապելով՝ Սալվինին նաև ռիսկի է դիմում կլանել քաղաքական հետևանքները, եթե ծախսերը կտրուկ աճեն, պայմանագրերը սխալ կառավարվեն կամ խոստացված ժառանգությունը չիրականանա, ասել է Ալբերտացին։
Ներքին քննադատներ
Լիգան կարողացել է անսովոր խիստ վերահսկողություն իրականացնել Օլիմպիական խաղերի նկատմամբ։ Այն վերահսկում է ենթակառուցվածքների և ֆինանսների հիմնական նախարարությունները, կառավարում է երկու հիմնական հյուրընկալող տարածաշրջանները և ազդեցություն ունի ինչպես նախագծերը իրականացնող հանրային ընկերության, այնպես էլ դրանց արագացման համար նշանակված արտակարգ հանձնակատարի վրա, ըստ «Oro Colato» (Մաքուր ոսկի) գրքի հեղինակ Դուչչո Ֆաչինիի, որը հետևել է 2026 թվականի Օլիմպիական խաղերի ֆինանսավորմանը 2019 թվականից ի վեր։
Իշխանությունների այդ կենտրոնացումը, ասել է Ֆաչինին, թույլ է տվել կուսակցությանը բացել հյուսիսում երկար ժամանակ հետաձգված ենթակառուցվածքների ֆինանսավորումը՝ վերակենդանացնելով ոչ միայն Խաղերին վերաբերող, այլև տասնամյակներ առաջ մտածված և բազմիցս հետաձգված այլ առաջնահերթությունների օգտին նախագծեր, ինչպիսին է Բելունոյի շրջանցիկ ճանապարհը։
Սակայն ռազմավարությունն ունի իր թերությունները. նշանակալի նախագծերը կրում են երկրաբանական ռիսկեր կամ բնապահպանական ծախսեր, այդ թվում՝ սողանքի վտանգի տակ գտնվող տարածքում կառուցված ճոպանուղին և բոբսլեյի վազքուղին, որը պահանջեց 850 ծառ հատել զգայուն լեռնային լանդշաֆտում (Լիգան հայտարարում է, որ 10,000 ծառ կտնկի որպես փոխհատուցում):
Ծախսերը կտրուկ աճել են, մինչդեռ հանրային ծառայությունները մնում են թերֆինանսավորված, և դիմադրությունը սրվել է հյուսիսի որոշ հատվածներում, այդ թվում՝ Վալտելինայում, որտեղ որոշ ենթակառուցվածքներ անավարտ են, և վախենում են տրանսպորտային լուրջ խափանումներից:
Այդ լարվածությունը տարածվել է նաև Լիգայի վրա, որտեղ Սալվինիի՝ Միլան Կորտինային անձնական քաղաքական ցուցափեղկի վերածելու ջանքերը հանդիպել են դիմադրության:
Վենետոյի նախկին նախագահ և Լիգայի անդամ Լուկա Զայան դեմ է արտահայտվել նախագիծը «Սալվինիի Օլիմպիական խաղեր» անվանելու փորձերին՝ պնդելով, որ հայտը և իրականացման մեծ մասը պատկանում է Լոմբարդիայի և Վենետոյի շրջաններին, այլ ոչ թե Հռոմին:
«Վենետոյի խաղերը իմ գյուտն էին», – ասել է նա: «Եթե դրանք ձախողվեն, ես եմ պատասխանատու: Հիմա, երբ դրանք մեծ հաջողություն են ունեցել, շատ մարդիկ կհայտարարեն, որ իրենք են հայրը»:
Զաիան ասել է, որ Խաղերը ո՛չ հյուսիսին արված բարեհաճություն էին, ո՛չ էլ ազգային քաղաքական գավաթ, բայց ենթակառուցվածքներ, որոնք Իտալիան պետք է կառուցեր անկախ դրանից: Նա մատնանշել է Վենետիկի օդանավակայան տանող նոր երկաթուղային կապը, որը Իտալիայի երրորդ ամենածանրաբեռնվածն է, որպես ազգային դարպաս՝ այն անվանելով «Իտալիայի այցեքարտ», և մերժել է քննադատությունը՝ նշելով, որ Հռոմը պարբերաբար ստանում է խոշոր ենթակառուցվածքային արդիականացումներ Վատիկանի հոբելյանի տարիներին՝ առանց համեմատելի հակասությունների:
5 աստղանի պատգամավոր Ամատոն կասկածի տակ է դրել Սալվինիի ռազմավարության կայունությունը: Փոխվարչապետի երկու առաջատար ենթակառուցվածքային խաղադրույքները, ըստ նրա, Մեսինայի կամուրջն ու Օլիմպիական խաղերն էին:
«Կամուրջը չի կառուցվում», – ասաց Ամատոն՝ հավելելով, որ Խաղերը կարող են վերածվել «աղետի», նշելով շրջակա միջավայրի վնասը, անավարտ աշխատանքները և սպիտակ փղերի ու լքված մարզական ենթակառուցվածքների հեռանկարը, ինչպես դա եղավ 2006 թվականի Թուրինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի դեպքում։
Նա զգուշացրեց, որ եթե դա տեղի ունենա, Սալվինին կարող է հայտնվել առանց որևէ այլ նախագծի, որին կարող է հենվել։
