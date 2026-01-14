Իրանը զգուշացրել է տարածաշրջանի երկրներին, որ կհարվածի իրենց տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներին, եթե Միացյալ Նահանգները հարձակվի Իրանի վրա։
«Թեհրանը տեղեկացրել է տարածաշրջանի երկրներին՝ սկսած Սաուդյան Արաբիայից և ԱՄԷ-ից մինչև Թուրքիա, որ եթե Միացյալ Նահանգները հարվածի Իրանին, այդ երկրներում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանները կենթարկվեն հարձակման», – ասել է պաշտոնյան՝ հավելելով, որ Իրանը խնդրել է այդ կառավարություններին փորձել կանխել ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակումը։
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է հարվածներ հասցնել Իրանին, եթե ցուցարարների դեմ բռնի ուժ կիրառվի և արյունահեղություն լինի։ Նա նաև իր աջակցությունն է հայտնել Իրանում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցներին՝ հորդորելով նրանց շարունակել պայքարն ու խոստանալով օգնության հասնել։
Բաց մի թողեք
Թրամփի դեսպան Վիտկոֆֆը գաղտնի հանդիպել է Իրանի աքսորված թագաժառանգի հետ․ Axios
Ամերիկյան Triton հետախուզական անօդաչու թռչող սարքը նկատվել է Իրանի սահմանին
Իրանի թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին կոչ է արել բանակին միանալ ժողովրդին