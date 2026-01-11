Իրանը Թրամփին զգուշացրել է՝ ցանկացած հարձակման դեպքում սպասել հնարավոր հետևանքների

Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական հարձակման դեպքում, ինչպես Իսրայելն, այնպես էլ ԱՄՆ ռազմական և ռազմածովային կառույցները կդառնան մեր օրինական թիրախները:
Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, փոխանցում է Reuters-ը:
Ավելի վաղ The Wall Street Journal-ը, հղում անելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հաղորդել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները քննարկել են Իրանին հնարավոր հարվածներ հասցնելու ծրագրերը։
