Վաշինգտոնը և Թել Ավիվը, ըստ տեղեկությունների, քննարկել են ԱՄՆ-ի կողմից Իրանին միջամտելու հնարավորությունը, մինչդեռ Թեհրանը սպառնում է հակահարվածով։
Միևնույն ժամանակ, Իրանի համազգային ինտերնետային անջատումը հատել է 60 ժամվա սահմանը, քանի որ զոհերի թիվը հասել է 116-ի։
Թեհրանը զգուշացրել է, որ ԱՄՆ զորքերը և Իսրայելը կդառնան «օրինական թիրախներ», եթե ԱՄՆ-ն հարվածի Իրանին, մինչդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը իրանցի ցուցարարներին։
«Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական հարձակման դեպքում, ինչպես օկուպացված տարածքը* (Իսրայելը), այնպես էլ ԱՄՆ զինված ուժերի և նավատորմի կենտրոնները կդառնան մեր օրինական թիրախները», – կիրակի օրը խորհրդարանում ելույթ ունենալիս ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաքեր Քալիբաֆը։
*Իրանը չի ճանաչում Իսրայելը և այն համարում է օկուպացված պաղեստինյան տարածք։
Գերմանական Der Spiegel ամսագրի տվյալներով՝ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն շաբաթ օրը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են ԱՄՆ-ի կողմից Իրանին միջամտելու հնարավորությունը։
Զգուշացումը հնչել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերահաստատել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է պաշտպանել խաղաղ ցուցարարներին։ Թրամփը իր Truth Social հարթակում գրառման մեջ գրել է. «Իրանը նայում է ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ, գուցե ինչպես երբեք։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է օգնել!!!»։
Այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը զգուշացրել էր, որ պատրաստ է հարվածել Իրանին, սպանում է ցուցարարներին։ Պետդեպարտամենտը առանձին զգուշացրել էր. «Մի՛ խաղացեք նախագահ Թրամփի հետ։ Երբ նա ասում է, որ ինչ-որ բան կանի, նա դա լուրջ է»։
Ըստ The New York Times-ի և Wall Street Journal-ի՝ անանուն ամերիկացի պաշտոնյաներին հղում անելով՝ շաբաթ երեկոյան Թրամփին ներկայացվել են Իրանին հարվածելու ռազմական տարբերակներ, հավելելով, որ նա դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել։
Մահացածների թիվը հասել է 116-ի, քանի որ ինտերնետի անջատումը գերազանցել է 60 ժամվա սահմանը։
Իրանը հատել է երկշաբաթյա բողոքի ցույցերի սահմանը, և համազգային ցույցերը շարունակվել են մինչև կիրակի, քանի որ ամբոխը դուրս է եկել մայրաքաղաք Թեհրանի, ինչպես նաև երկրի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի՝ Մաշհադի փողոցներ՝ Իրանի թեոկրատիան մարտահրավեր նետելու համար։
Ըստ ԱՄՆ-ում գործող Human Rights Activists News Agency-ի՝ բողոքի ցույցերի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 116-ի։ Այս թիվը ներառում է անվտանգության ուժերի 37 անդամ կամ այլ պաշտոնյաներ։
Այնուամենայնիվ, ակտիվիստները զգուշացնում են, որ այս թիվը կարող է շատ ավելի բարձր լինել, քանի որ երրորդ օրն անընդմեջ ամբողջ երկրում ինտերնետի անջատումը սահմանափակում է տեղեկատվության հոսքը։
«Գրաքննության միջոցառումը անմիջական սպառնալիք է ներկայացնում իրանցիների անվտանգության և բարեկեցության համար երկրի ապագայի համար կարևոր պահին», – X-ում ասել է Netblocks մոնիթորինգային կենտրոնը՝ հավելելով, որ անջատումն «այժմ անցել է 60 ժամվա սահմանը»։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը մտահոգություն են հայտնել անջատման վերաբերյալ և զգուշացնում են, որ ցուցարարների «կոտորած» է տեղի ունենում։
«Իրանում ինտերնետի և կապի լիակատար անջատումը չափազանց մտահոգիչ է. ռեժիմը սովորաբար դա անում է որպես ցուցարարների զանգվածային կոտորածի նախաբան։ 2019 թվականին, երբ բողոքի ցույցեր բռնկվեցին ամբողջ երկրում, Իրանի իշխանությունները լիովին անջատեցին ինտերնետը, ապա սպանեցին ավելի քան 1000 ցուցարարի», – հայտարարության մեջ գրել է Իրանի Մարդու իրավունքների կենտրոնը (CHRI):
ԱՄՆ-ում գործող Մարդու իրավունքների ակտիվիստների լրատվական գործակալության տվյալներով՝ ձերբակալվել է առնվազն 2600 մարդ։ Իրանի ազգային ոստիկանության պետը կիրակի օրը հաստատել է բողոքի ակցիայի հիմնական դեմքերի ձերբակալությունը։
«Երեկ երեկոյան (շաբաթ երեկոյան) տեղի են ունեցել անկարգությունների հիմնական մասնակիցների զգալի ձերբակալություններ, որոնք, Աստծո կամքով, կպատժվեն իրավական ընթացակարգերը անցնելուց հետո», – պետական հեռուստատեսությանը ասել է Ահմադ-Ռեզա Ռադանը՝ առանց ձերբակալվածների թվի կամ ինքնության մասին մանրամասներ հաղորդելու։
Բաց մի թողեք
Իրանում հայ ցուցարար է սպանվել. Լուսանկար
Եվրոպայի խոշոր քաղաքներում ցույցեր են անցկացվել՝ ի նշան Իրանի բողոքի ցույցերի համերաշխության. Լուսանկարներ
Պատմության պարույրի ցանկացած նոր փուլում առաջանում է պահանջ վերաիմաստավորել անցյալը եւ իմաստավորել ներկան