25/01/2026

Իրանը մտադիր չէ բանակցել սովորական սպառազինությունների, այդ թվում նաեւ՝ հրթիռային ծրագրի հարցով

infomitk@gmail.com 25/01/2026 1 min read

Իրանը մտադիր չէ բանակցել սովորական սպառազինությունների, այդ թվում նաեւ՝ հրթիռային ծրագրի հարցով։ Այս մասին հայտարարել են իրանական բարձրաստիճան շրջանակներից։

«Մենք չենք բանակցի ոչ մի հարցով, որը վերաբերվում է կոնվենցիոնալ սպառազինություններին, այդ թվում նաեւ՝ հրթիռներին։ Դա այն է, որով չենք կարող ռիսկի դիմել»,- ասված է հայտարարությունում։

Սրա հետ մեկտեղ՝ Թեհրանը պատրաստ է քննարկել այն պայմանները, որոնք կերաշխավորեին Իսլամական Հանրապետության խաղաղ ատոմային ծրագիրըէ պահպանելով Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը։

Բանակցությունների առարկա կարող է լինել միակողմանի սանկցիոն ճնշման տեսքով Իրանի դեմ իրականացվող ահաբեկչությունը։ Թեհրանից հավաստիացրել են, որ չեն բանակցի այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք ի սկզբանե դատապարտված են ձախողման եւ կարող են պատճառ դառնալ նոր պատերազմի։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմ է․ Լուսանկար

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալի Խամենեին տեղափոխվել է հատուկ ստորգետնյա ապաստարան՝ բունկեր

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են ԱՄՆ-ի համար միջուկային սպառնալիք, ըստ Պենտագոնի

25/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ջենիս Ջոպլինի ձայնը. վերք, որ երգեց՝ սև բլյուզի ցավից դեպի սպիտակ հակամշակույթի ճիչը․ Էսսե

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունվարի 26-ի աստղագուշակ․ Միշտ չէ, որ կարողանում եք լսել և ճիշտ հասկանալ նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմ է․ Լուսանկար

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված միջադեպ Գորիսում. նռնակի պայթյունի հետևանքով սպանվել են Առուշանյանի վարորդն ու ևս մեկ երիտասարդ

25/01/2026 infomitk@gmail.com