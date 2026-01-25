Իրանը մտադիր չէ բանակցել սովորական սպառազինությունների, այդ թվում նաեւ՝ հրթիռային ծրագրի հարցով։ Այս մասին հայտարարել են իրանական բարձրաստիճան շրջանակներից։
«Մենք չենք բանակցի ոչ մի հարցով, որը վերաբերվում է կոնվենցիոնալ սպառազինություններին, այդ թվում նաեւ՝ հրթիռներին։ Դա այն է, որով չենք կարող ռիսկի դիմել»,- ասված է հայտարարությունում։
Սրա հետ մեկտեղ՝ Թեհրանը պատրաստ է քննարկել այն պայմանները, որոնք կերաշխավորեին Իսլամական Հանրապետության խաղաղ ատոմային ծրագիրըէ պահպանելով Միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը։
Բանակցությունների առարկա կարող է լինել միակողմանի սանկցիոն ճնշման տեսքով Իրանի դեմ իրականացվող ահաբեկչությունը։ Թեհրանից հավաստիացրել են, որ չեն բանակցի այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք ի սկզբանե դատապարտված են ձախողման եւ կարող են պատճառ դառնալ նոր պատերազմի։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմ է․ Լուսանկար
Ալի Խամենեին տեղափոխվել է հատուկ ստորգետնյա ապաստարան՝ բունկեր
Ովքեր են ԱՄՆ-ի համար միջուկային սպառնալիք, ըստ Պենտագոնի