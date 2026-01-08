08/01/2026

Իրանը պատրաստ է նոր պատերազմին․ Արաղչի

infomitk@gmail.com 08/01/2026 1 min read

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին բարձրաձայնել է ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների պայմանները և հայտնել դրանց պատրաստակամության մասին: Սակայն, նրա կարծիքով, դրանք պետք է հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի և շահերի սկզբունքների վրա։

Նրա խոսքերը Բեյրութում կայացած մամուլի ասուլիսից մեջբերում է Al Arabiya պարբերականը։

Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է նաև պատերազմի: Նա Լիբանան կատարած այցի նպատակն է համարել երկկողմ կապերի ընդլայնումը և Իսրայելի կողմից տարածաշրջանի անվտանգության «մարտահրավերների և սպառնալիքների» քննարկումը:

