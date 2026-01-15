15/01/2026

Իրանը փակել է իր օդային տարածքը և ընդունում է միայն հատուկ թույլտվությամբ միջազգային չվերթեր

Իրանի իշխանությունները փակել են երկրի օդային տարածքը:

Հրամանը վերաբերում է բոլոր չվերթերին՝ բացառությամբ հատուկ թույլտվությամբ միջազգային չվերթերի՝ ըստ թռիչքների հետևման Flightradar24 ծառայության:

Միևնույն ժամանակ ամերիկյան NewsNation լրատվական կայքը, հղում անելով աղբյուրներին, հաղորդում է, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը ռազմական տեխնիկա է վերաբաշխում Մերձավոր Արևելք Իրանի հետ լարվածության սրման ֆոնին:

Գերմանիան ավելի վաղ խորհուրդ է տվել ազգային ավիաընկերություններին զերծ մնալ Իրանի օդային տարածքով թռիչքներից: Այս միջոցառումը պայմանավորված է երկրում շարունակվող անկարգություններով և «օդային պաշտպանության զենքի» հնարավոր կիրառման ռիսկով:

Լեհաստանը, Իտալիան և Իսպանիան կոչ են արել իրենց հայրենակիցներին լքել Իրանը։ Մեծ Բրիտանիան ժամանակավորապես փակել է իր դեսպանատունը Թեհրանում և հետ է կանչել իր անձնակազմին: Որպես պատճառ նշվում են անկարգությունները։

NewsNation-ի տվյալներով՝ Պենտագոնը Հարավչինական ծովից ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարության (CENTCOM) պատասխանատվության գոտի է տեղակայում ավիակիր հարվածային խումբ: Սա ներառում է ավիակիր և «բազմաթիվ այլ նավեր, այդ թվում՝ առնվազն մեկ հարձակողական սուզանավ», նշվում է հոդվածում: Վերաբաշխումը կտևի երկու շաբաթ:

Հիշեցնենք, որ Իրանում դեկտեմբերի վերջից զանգվածային բողոքի ցույցեր են ընթանում, որոնք վերածվել են անկարգությունների: Սա տեղի է ունեցել տեղական արժույթի՝ իրանական ռիալի արժեքի անկման ֆոնին, որը ոչ պաշտոնական շուկայում հասել է պատմականորեն ցածր մակարդակի: Սկզբում Թեհրանում կայացած հանրահավաքին մասնակցել են առևտրականներ և խանութպաններ, որոնք փակել են իրենց բիզնեսները: Ավելի ուշ բողոքի ցույցերին միացել են նաև այլ բնակիչներ, իսկ կարճ ժամանակ անց բողոքը վերաճել է հակակառավարական ցույցերի ու անկարգությունների:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ էր արել ցուցարարներին շարունակել զանգվածային անկարգությունները:

HRANA իրավապաշտպան խմբի տվյալներով՝ Իրանում անկարգությունների զոհերի թիվը հասել է գրեթե 2600-ի:

Միևնույն ժամանակ CBS News-ը հաղորդում է, որ կառավարության կողմից բողոքի ցույցերի ճնշման հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 հազար մարդ։

Նախորդ երեկոյան Reuters-ը, հղում անելով եվրոպական աղբյուրին, հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն կարող է հարված հասցնել Իրանին առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում: Իսրայելական աղբյուրները հաստատել են, որ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը, ըստ երևույթին, արդեն որոշել է գործողությունների մասին:

Նախկինում Իրանը զգուշացրել էր Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ դաշնակիցներին, որ ամերիկյան հարվածի դեպքում կհարվածի նրանց տարածքում գտնվող ամերիկյան բազաներին:

