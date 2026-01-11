11/01/2026

Իրանին կարող է սպառնալ ղաջարական փորձություն, ինչ է դա, ինչ սպասել

infomitk@gmail.com 11/01/2026 1 min read

Իրանում իրավիճակի շուրջ իշխող տեսակետ կա, որ «կրոնապետության դաշնակիցները զգուշանում են նրան բացահայտ աջակցելուց, իսկ հակառակորդներն՝ Իսլամական հանրապետության փլուզման պատասխանատվությունից»:

Տպավորություն է, որ այս գնահատականը բավական անաչառ և իրատեսական է: Իրանում բողոքի զանգվածային ցույցեր են, արտաքին դերակատարները համարում են, որ դա «բացառապես ներքին խնդիր է»:

Երկրի հոգևոր առաջնորդն, իհարկե, Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին մեղադրել է «գործակալների և հանցակիցների միջոցով քաոս ստեղծելու» մեջ, բայց, երևում է, նա առարկայական ապացույցներ չունի:

Իսլամական հանրապետության ներքին խնդիրներին միջամտելու ակնհայտ ջանքեր չեն գործադրում նրա ռազմավարական դաշնակիցներ Չինաստանը և Ռուսաստանը:

Մամուլում ոչ հավաստի տեղեկություն է տարածվել, որ «անցած օրերին Թուրքիայի Ազգային հետախուզության ծառայությունը Թեհրանին զգուշացրել է Իրաքի տարածքից քրդական զինված խմբավորումների ներթափանցման սպառնալիքի մասին, և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հաջողվել է կանխել վտանգը»:

Ի պաշտպանություն Իրանի հայտարարություն է տարածել Պակիստանի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբը: Պաշտոնական Իսլամաբադը մեղադրել է«արտաքին ուժերին, որ Իրանի ապակենտրոնացման ծրագիր ունեն և ձգտում են տարածաշրջանային անկայունություն սադրել»:

Ըստ որոշ տեղեկությունների, «կանխարգելիչ քայլեր է ձեռնարկել» նաև Աֆղանստանի «Թալիբան» կառավարությունը, որ երկրի տարածքում արգելել է իրանական իրադարձությունների մասին տեսանյութերի և սոցցանցային գրառումների տարածումը:

Ադրբեջանը մոտ երկու շաբաթ ընթացող իրանական բողոքի զանգվածային ակցիաների վերաբերյալ պաշտոնական տեսակետ դեռեւս չի արտահայտել:

Իշխանամետ մամուլի հրապարակումներում գերիշխում է տեսակետ, որ «հարևան երկրի ամբողջականությունը և ներքաղաքական կայունությունը բխում է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության շահերից»:

Ակնհայտ է, որ Ալիևը խիստ զգուշանում է իրանական իրադարձություններին միջամտելու հետեւանքով հնարավոր իրավիճակի համար պատասխանատվությունից:

Այդուհանդերձ, ադրբեջանական ոչ այնքան հեղինակավոր կայքերում և սոցիալական ցանցերի ադրբեջանական տիրույթում տեղեկություն է հայտնվել, որ Իրանում բողոքի զանգվածային ցույցերի մեկնարկի օրերին Բաքու է այցելել Իրանի «ղաջարական արքայատոհմի վերջին թագաժառագ» Բաբեկը:

Նա Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, մշտապես բնակվում է ԱՄՆ-ում: «Ղաջարական արքայատոհմի վերջին թագաժառանգի» Բաքվում հանդիպումների մասին որեւէ տեղեկություն հայտնի չէ:

Սոցցանցերի ադրբեջանցի օգտատերերը, սակայն, գտնում են, որ եթե նա «Թավրիզում հռչակի Հարավային Ադրբեջանի թուրքական հանրապետություն, ապա Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է օգնեն, որ այդ պետությունը կայանա»:

Ուշագրավ է, որ այս տեղեկությունը ժամանակային առումով համընկնում է բողոքի ակցիաներին Թավրիզի և Արդեբիլի թուրքախոս բնակչությանը միանալու մասին լուրերին: Իրանին կարող է սպառնալ ղաջարական փորձություն:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կոշտ անհանդուրժողականությունը

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը ամբողջ հոգևոր կյանքը սկսել է Գարեգին Բ-ի օրոք

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան կմիջամտի Իրանի ներքին գործերին

11/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան կարող է գործել՝ քաղբանտարկյալներին, ովքեր դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր եկամտաբեր տարի. Հինգ եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք փայլում են հունվարին

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփի հարձակումը դանդաղելու նշաններ չի ցույց տալիս

11/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է նախատեսվում Եվրոպայի թվային քաղաքականության օրակարգում 2026 թվականին

11/01/2026 infomitk@gmail.com