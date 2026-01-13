13/01/2026

Իրանի ղեկավարությունն իր «վերջին օրերի և շաբաթների» մեջ է. Ֆրիդրիխ Մերց

Իրանի ղեկավարությունն իր «վերջին օրերի և շաբաթների» մեջ է, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

Հնդկաստան կատարած այցի ժամանակ Մերցը կրկին կոչ է արել Իրանի իշխանություններին դադարեցնել «ցուցարարների դեմ բռնությունը»։

«Եթե ռեժիմը կարող է իշխանությանը կառչել միայն բռնության միջոցով, ապա այն գործնականում կործանված է։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա ականատես ենք այս ռեժիմի վերջին օրերի և շաբաթների», – ասել է Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։

