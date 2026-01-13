Իրանի նախագահը հանդիպել է ցուցարարների հետ, ինչ արդյունքներ կան

Իրանի իշխանությունները երկխոսության մեջ են մտել ցուցարարների հետ․ նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն անձամբ հանդիպել է նրանց հետ, հայտարարել է արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։
«Կառավարությունն ընդունել է բողոքի ցույցերը և բանակցություններ է վարել ցուցարարների ներկայացուցիչների հետ, իսկ նախագահը հանդիպել է նրանց հետ», – «Ալ Ջազիրա»-ին ասել է Իրանի արտգործնախարարը՝ այլ մանրամասներ չհաղորդելով։
«Թասնիմ» լրատվական գործակալությունն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Փեզեշքիանը մասնակցել է Թեհրանի Ինգիլաբ հրապարակում կայացած կառավարամետ հանրահավաքին։
Իրանի պետական հեռարձակողի տվյալներով՝ կառավարամետ հանրահավաքներ են տեղի ունեցել նաև Բիրդանդ, Զահեդան, Զանջան, Իլամ, Քերման, Ղոմ, Ռաշտ, Համադան և Շահր-ե Քորդ քաղաքներում։
Հիշեցնենք, որ Իրանում կառավարության դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են դեկտեմբերի 28-ից։ Սկզբում բնակիչները բողոքում էին տեղական արժույթի արժեզրկման ֆոնին առաջացած ֆինանսական ճգնաժամի դեմ, սակայն ցուցարարների տնտեսական պահանջները շուտով զիջեցին քաղաքական պահանջներին։ Բողոքի ցույցերը տարածվել են երկրի 25 նահանգների ավելի քան 60 քաղաքներում։
Շարունակվող անկարգությունների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել ու վիրավորվել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են։ Հաղորդվել է նաև մեկ հայ ցուցարարի սպանության մասին։
