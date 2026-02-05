Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունները կկայանան. դրանք կհյուրընկալի Օմանը. Արաղչին մանրամասներ է հայտնել

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հաստատել է, որ փետրվարի 6-ի առավոտյան Մասկատում տեղի կունենան ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ: Արաղչին շնորհակալություն է հայտնել Օմանին՝ հանդիպումը հյուրընկալելու համար:
Ավելի վաղ մամուլում լուրեր էին տարածվել, թե հանդիպման ձևաչափի հարցում անհամաձայնությունների պատճառով բանակցությունները չեն կայանա։
Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ պատրաստ է քննարկել միայն իր միջուկային ծրագիրը, իսկ բալիստիկ հրթիռների ծրագրի ներառումը բանակցություններում համարում է կարմիր գիծ:
Ակնկալվում է, որ իրանական կողմից բանակցություններին կմասնակցի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, իսկ ամերիկյան կողմից կմասնակցեն ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և Դոնալդ Թրամփի փեսա և խորհրդական Ջարեդ Քուշները:
