Իրանում արյան ծով է, պատմեք աշխարհին․ Ռեզա Փահլավի

Իրանի վերջին շահի որդին՝ Ռեզա Փահլավին, կոչ է արել Իրանի ժողովրդին «բարձրացնել իրենց զայրույթի և բողոքի ձայնը»՝ 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում վանկարկելով ազգային կարգախոսներ, որպեսզի «ամբողջ աշխարհը լսի»։

«Իսլամական Հանրապետության հանցավոր ռեժիմը և նրա արյունալի դահիճները, փորձելով խաբել աշխարհին և ժամանակ շահել, տարածում են մի մեծ սուտ, թե իբր Իրանում ամեն ինչ «նորմալ» է։ Սակայն մեր և այս մարդասպան ռեժիմի միջև իրանցի երեխաների արյան ծով է։

Մինչև Խամենեին և նրա հանցավոր համակարգը չնետվեն պատմության աղբանոցը, իսկ մեղավորները չպատժվեն, Իրանում բնականոն չի կարող լինել։ Մեր երկրի լավագույն և ամենաքաջ երեխաների արյունը թույլ չի տա մեզ լռել կամ նահանջել։

Եթե փողոց դուրս գալը չափազանց վտանգավոր է դարձել սպանությունների և ռազմական դրության պատճառով, ապա մեր տները պետք է դառնան պայքարի և դիմադրության ամրոցներ՝ գործադուլների, աշխատանքի դադարեցումների, աղաղակների և գիշերային լացերի միջոցով։

Հետևաբար, ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, Իրանի քաջարի հայրենակիցներին, շաբաթ օրվանից մինչև երկուշաբթի, 27-29-ը, ժամը 20:00-ին, բարձրացնել ձեր զայրույթի և բողոքի ձայնը՝ վանկարկելով ազգային կարգախոսներ և ցույց տալ աշխարհին, որ այս հակաիրանական հանցագործների վերջը մոտ է։

Աշխարհը տեսնում է ձեր քաջությունը և ավելի բաց և գործնական աջակցություն կցուցաբերի ձեր ազգային հեղափոխությանը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ. միասին մենք կվերադարձնենք Իրանը և կվերականգնենք այն», – գրել է Փահլավին X-ում։

